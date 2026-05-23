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Lorenzi et Genesio, l’OM marche sur la tête

OM23 mai , 10:00
parEric Bethsy
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Confronté à un obstacle contractuel, l’Olympique de Marseille ne peut pas nommer Grégory Lorenzi au poste de directeur sportif. En attendant, le club phocéen avance dans les recherches d’un nouveau coach. Une situation qui interpelle.
L’Olympique de Marseille prend du retard. Prêt à confier la succession de Medhi Benatia à Grégory Lorenzi, le pensionnaire du Vélodrome se retrouve coincé à cause d’un contrat signé entre le Corse et l’OGC Nice. C’est donc sans directeur sportif que la direction marseillaise cherche son futur entraîneur, en étudiant notamment la piste Bruno Genesio pour remplacer Habib Beye. Une situation incompréhensible pour Benoît Trémoulinas. « C’est complètement lunaire, a lâché le consultant de la chaîne L’Equipe. Après, si l’OM veut vraiment Lorenzi, ils mettront la main à la poche et ils paieront. »

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« Ce qui me dérange un petit peu, c’est que j’aurais préféré que le président de l’OM ait déjà son directeur sportif et qu’ensemble ils choisissent un coach, a expliqué l’ancien latéral gauche. Parce que généralement, quand c’est comme ça… Si je pense qu’ils ne se parlent pas déjà ? Peut-être, mais j’aurais préféré ça. Si je n’ai jamais négocié avec un autre club ? Oui, mais attention. Regardez vous en avez la preuve, on négocie un petit peu en catimini. Lorenzi a négocié un peu en catimini, il a signé son contrat à Nice mais il continue à parler avec Marseille. »
« Comment ça va se terminer cette histoire ? Tu es le président marseillais, dès le début, tu prends ton directeur sportif et ensuite tu choisis ton entraîneur. Ils n’ont même pas choisi l’entraîneur. Ils vont peut-être choisir l’entraîneur alors qu’ils n’ont même pas encore choisi le directeur sportif, s’est encore étonné Benoît Trémoulinas. L’histoire commence mal. Après, ce qui est aussi important pour Genesio malgré tout, c’est qu’il n’y a pas de tour préliminaire de Ligue des Champions. A l’OM, il y a eu tellement de choses effroyables avec ça. » Cinquième de Ligue 1, Marseille accèdera directement à la Ligue Europa.
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