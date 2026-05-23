Braga négocie avec le PSG, ça devrait bien se passer

Le PSG aura pas mal de dossiers à gérer cet été lors du mercato. Il faudra notamment trancher le cas de Gabriel Moscardo, actuellement prêté à Braga.

Le Paris Saint-Germain est plus que jamais concentré sur sa finale de Ligue des champions à venir face à Arsenal du côté de Budapest. La direction francilienne a donc mis son mercato entre parenthèses et reprendra les discussions après cette échéance. Plusieurs dossiers importants devront alors être traités.

Dans le sens des départs, la situation de Gabriel Moscardo suscite notamment des interrogations. Le milieu brésilien a été prêté cette saison à Braga, où il a réalisé de bonnes performances après une première expérience au Stade de Reims. Il ne serait donc pas surprenant de le voir poursuivre encore quelque temps au Portugal.

QSI est actionnaire de Braga

Selon les dernières informations d’O Jogo, Braga souhaiterait en effet profiter de ses bonnes relations avec le champion d’Europe pour obtenir un nouveau prêt d’un an du joueur originaire de Taubaté. Il faut dire que QSI a racheté depuis 2022 22 % des parts du club portugais, ce qui devrait faciliter les discussions. Reste désormais à savoir si un accord pourra être trouvé, alors que Gabriel Moscardo est encore lié au PSG jusqu’en juin 2028.

Ces dernières semaines, le joueur a pourtant affiché son envie de revenir à Paris afin de tenter de s’imposer et de prouver sa valeur à Luis Enrique. Mais son avenir demeure incertain, puisqu’il ne ferait pas encore l’unanimité au sein de la cellule sportive parisienne.

À Braga, il pourrait continuer sa progression dans un environnement favorable et au sein d’une équipe capable de le mettre en valeur. À seulement 20 ans, le milieu de terrain dispose encore de temps pour gagner en expérience au plus haut niveau.

Cette saison avec le club portugais, Moscardo a disputé 39 matchs toutes compétitions confondues, pour un but et une passe décisive. Un bilan qu'il peut largement améliorer dans quelques mois.