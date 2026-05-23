ICONSPORT_365498_0071
Pablo Pagis

Loïc Féry réveille l'OM et l'OL, c'est 20 ME pour Pagis

Mercato23 mai , 9:00
parMehdi Lunay
3
Pablo Pagis suscite toutes les convoitises en France après sa superbe saison. Attaqué de toutes parts, Lorient ne se laissera pas faire. Les Bretons ne braderont pas leur joyau. Marseille, Lyon et Lens sont prévenus.
Au moment de faire le bilan de la saison de Ligue 1, difficile d'oublier Pablo Pagis dans la liste des joueurs marquants. L'ailier a porté Lorient vers une inattendue 9e place alors que les Merlus étaient promus en août. Le joueur de 23 ans a inscrit 10 buts et délivré 5 passes décisives. Il a démontré une certaine aisance technique avec des réalisations sublimes. De quoi en faire le chouchou des recruteurs français au mercato. Pagis est sur les tablettes de plusieurs cadors de Ligue 1 cet été.

Hausse de prix annoncée pour Pagis

Le principal acteur dans ce dossier s'appelle l'Olympique de Marseille, en quête d'un jeune renfort pour son attaque. Les Phocéens doivent affronter la concurrence de leur rival lyonnais, de Rennes, de Lens et du Paris FC. Il faut dire que la valeur de Pagis est estimée à 15 millions d'euros. Une excellente affaire pour une telle pépite. Le président de Lorient Loïc Féry l'a bien compris et a décidé d'adapter sa grille tarifaire. Il réclame désormais 20 millions d'euros.
« J’ai entendu beaucoup de chiffres circuler autour de Pablo. Aujourd’hui, un attaquant de son âge avec les résultats qu’il a eu, ce n’est pas des petits transferts. Ce sera un transfert important qui correspond à ce qu’il est capable d’apporter. Sinon, on verra pour étirer son bail au FC Lorient. Quand je lis Pablo Pagis va partir pour dix millions d’euros, je peux rassurer tout le monde : il ne partira pas pour cette somme mais bien pour 20 millions ou plus », a t-il expliqué dans Ouest-France.

Lire aussi

OL : Tessmann vendu 25ME, Lyon rassure déjà la DNCGOL : Tessmann vendu 25ME, Lyon rassure déjà la DNCG
Une grosse claque pour les prétendants connus du jeune ailier. Lyon compte ses sous d'autant que sa qualification en Ligue des champions n'est pas assurée. Même chose pour Marseille, non-qualifié pour la C1 la saison prochaine. Lens, Rennes voire le Paris FC pourraient en profiter et réaliser le bon coup du mercato estival en Ligue 1.
Articles Recommandés
ICONSPORT_366142_0077
Ligue 1

OM : Benatia drague le PSG, ça fait vomir Jérome Rothen

nabil bentaleb de retour au losc l inquietude s estompe iconsport 225279 0156 378446
OL

Nabil Bentaleb à l'OL, contact établi

ICONSPORT_366938_0013
OL

Barça-OL : Comment voir la finale de Ligue des Champions gratuitement ?

Lorenzi ICONSPORT_279001_0026
OM

Lorenzi et Genesio, l’OM marche sur la tête

Fil Info

23 mai , 11:30
Lepenant, Leroux, les transferts débutent à Nantes
23 mai , 11:00
OM : Benatia drague le PSG, ça fait vomir Jérome Rothen
23 mai , 10:40
Nabil Bentaleb à l'OL, contact établi
23 mai , 10:20
Barça-OL : Comment voir la finale de Ligue des Champions gratuitement ?
23 mai , 10:00
Lorenzi et Genesio, l’OM marche sur la tête
23 mai , 9:40
Braga négocie avec le PSG, ça devrait bien se passer
23 mai , 9:20
CdM 2026 : Le Mondial menacé par Ebola
23 mai , 9:02
04h10 du matin, Bollaert est plein à craquer pour la Coupe
23 mai , 8:40
Nice est au plus bas, l'ASSE a une occasion en or

Derniers commentaires

PSG : Ousmane Dembélé lâche un scoop sur son avenir sur RMC

Toi le plus taré des anti PSG

PSG : Ousmane Dembélé lâche un scoop sur son avenir sur RMC

Oui mais il a été blesses et il a joue 22 matchs.il faut arreter de tirer sur un blessé et regarder ce qu'il a apporté lors de ces matchs

Le PSG promet une finale inoubliable à ses fans

SI? mdr. y a pas de niveau dans ces LDL..... reveillez vous. gg PSG!

PSG : 150ME pour Julian Alvarez, Paris accélère

C'est ça 150 millions et on accepte!N'importe quoi pour noircir du texte

Le PSG remporte la Coupe Gambardella

tu penses que ça a un rapport avec le fric, et les salaires deja proposés aux jeunes ou pas du tout? car on attire pas les mouches avec du vinaigre

CalendrierRésultats

Loading