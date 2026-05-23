Loïc Féry réveille l'OM et l'OL, c'est 20 ME pour Pagis

Pablo Pagis suscite toutes les convoitises en France après sa superbe saison. Attaqué de toutes parts, Lorient ne se laissera pas faire. Les Bretons ne braderont pas leur joyau. Marseille, Lyon et Lens sont prévenus.

Au moment de faire le bilan de la saison de Ligue 1, difficile d'oublier Pablo Pagis dans la liste des joueurs marquants. L'ailier a porté Lorient vers une inattendue 9e place alors que les Merlus étaient promus en août. Le joueur de 23 ans a inscrit 10 buts et délivré 5 passes décisives. Il a démontré une certaine aisance technique avec des réalisations sublimes. De quoi en faire le chouchou des recruteurs français au mercato. Pagis est sur les tablettes de plusieurs cadors de Ligue 1 cet été.

Hausse de prix annoncée pour Pagis

Le principal acteur dans ce dossier s'appelle l' Olympique de Marseille , en quête d'un jeune renfort pour son attaque. Les Phocéens doivent affronter la concurrence de leur rival lyonnais, de Rennes, de Lens et du Paris FC. Il faut dire que la valeur de Pagis est estimée à 15 millions d'euros. Une excellente affaire pour une telle pépite. Le président de Lorient Loïc Féry l'a bien compris et a décidé d'adapter sa grille tarifaire. Il réclame désormais 20 millions d'euros.

« J’ai entendu beaucoup de chiffres circuler autour de Pablo. Aujourd’hui, un attaquant de son âge avec les résultats qu’il a eu, ce n’est pas des petits transferts. Ce sera un transfert important qui correspond à ce qu’il est capable d’apporter. Sinon, on verra pour étirer son bail au FC Lorient. Quand je lis Pablo Pagis va partir pour dix millions d’euros, je peux rassurer tout le monde : il ne partira pas pour cette somme mais bien pour 20 millions ou plus », a t-il expliqué dans Ouest-France.