Nice est au plus bas, l'ASSE a une occasion en or

Nice n'a pas démérité mais s'est logiquement incliné face à Lens en finale de Coupe de France (3-1). Le moral est au plus bas avant de jouer l'ASSE en barrage de survie pour la Ligue 1.

Grosse désillusion pour l’OGC Nice , à qui on promettait le pire dans sa finale de Coupe de France face à l’ASSE. Mais les joueurs azuréens ont été loin d’être ridicules, restant dans le match quasiment jusqu’au bout, et passant tout proche de de revenir à 2-2. Une déception donc mais aussi un comportement mis en avant par le capitaine Dante afin de se servir de cet état d’esprit pour aller chercher le maintien en Ligue 1.

Le pari osé de Claude Puel

Dans trois jours désormais, Nice va retrouver une autre ambiance chaude avec le match face à Saint-Etienne en barrage d’accession pour la Ligue 1. Et il faudra absolument se mobiliser rapidement pour l’expérimenté brésilien, qui ne veut pas quitter le club en le laissant en Ligue 2

« Je n’arrive pas à avoir les mots. On a vu un esprit d’équipe, il faudra s’en servir pour les deux prochains matchs, qui sont capitaux. Il faut que nous, les joueurs, on laisse le club là où on l’a trouvé. Nice c’est mon club. Je suis touché quand je vois les supporters venir en bus, certains qui n’ont pas les moyens... On a essayé de tout donner malgré la saison très difficile. On espère vraiment réussir à se maintenir. Ça me ferait très mal de partir en retraite en Ligue 2, ce n’est pas imaginable », a lancé Dante, pour qui le barrage face à Saint-Etienne ne peut pas être une déconvenue de plus dans cette saison très compliquée pour le Gym, qui ne s’attendait clairement pas à jouer le maintien sur deux matchs.

Le match de mardi soir approche déjà et Claude Puel va espérer que son équipe n’est pas trop éprouvée après sa finale de Coupe de France. Pour cette rencontre, en dehors d’un ou deux choix comme le changement de gardien de but, l’entraineur niçois avait aligné ses titulaires, au risque de les voir tirer la langue pour le match face à l’AS Saint-Etienne. « On essayera de mettre une équipe compétitive pour répondre présent dès le match aller », a expliqué l’entraineur des Aiglons que l’on a connu plus convaincant dans ses propos.