PSG : Arsenal décimé, Kvara va plier la finale

Le PSG a survolé ses derniers matchs de Ligue des Champions, avec un Khvicha Kvaratskhelia injouable. Pas de chance pour Arsenal, qui n'a quasiment personne à mettre en défense sur lui.

Encore impensable il y a un peu plus d’un an, le PSG se présente en finale de la Ligue des Champions avec l’étiquette du favori. Après avoir remporté la Ligue des Champions de manière convaincante en finale face à l’Inter Milan en mai 2025, Paris espère bien remettre le couvert face à Arsenal dansa une semaine. Luis Enrique peut compter sur une équipe quasiment inchangée, et toujours aussi efficace devant dans les grands rendez-vous.

Arsenal craint une démonstration de Kvara

Un homme symbolise ce PSG « clinique » dans la surface adverse : Khvicha Kvaratskhelia. L’ancien joueur du Napoli est intouchable quand les matchs couperets de la Ligue des Champions arrivent. Et cela a le don de faire très peu à Arsenal. Car si l’ailier gauche est déchainé, Arsenal se présente avec une très grosse faille sur le côté droit de sa défense.

Ben White est forfait après sa sérieuse blessure en cette fin de saison, et Jurrien Timber ne sera pas remis à temps de sa longue indisponibilité, et pourra au mieux être sur le banc de touche selon la presse anglaise. Touché depuis le mois de mars, le Néerlandais, habituel titulaire du poste, n’a toujours pas retrouvé le chemin de l’entrainement complet. Sélectionneur des Pays-Bas, Ronald Koeman a reconnu qu’il était désormais pessimistes sur les chances de Timber d’être prêt à temps, que ce soit pour la finale de la Ligue des Champions ou le Mondial.

En conséquence, c’est du bricolage que va devoir faire Mikel Arteta, en titularisant Cristhian Mosquera. Le Colombien est un central de formation, mais Arsenal l’a utilisé à droite ces derniers temps pour le préparer à affronter Kvaratskhelia en finale face au PSG. Cela risque toutefois d’être très juste, puisque même les supporters d’Arsenal craignent de prendre l’eau sur ce côté droit de leur défense où le Géorgien a de grandes chances de faire un chantier s’il reste sur la forme de ses dernières apparitions. Le Paris SG mise en tout cas beaucoup dessus afin de faire un doublé tant attendu.