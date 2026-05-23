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Nabil Bentaleb à l'OL, contact établi

OL23 mai , 10:40
parHadrien Rivayrand
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L’OL sort d’une belle saison en Ligue 1 et pourrait même évoluer en Ligue des champions dans quelques mois. La direction devra donc se renforcer cet été pour mettre toutes les chances de son côté.
L’Olympique Lyonnais a réalisé une saison solide sur le plan sportif et a mérité sa quatrième place finale au classement. Les Gones restent toutefois confrontés à d’importantes difficultés financières. Pour se renforcer correctement cet été, il faudra réaliser quelques bonnes opérations. Cela passe notamment par l’arrivée de joueurs de qualité en fin de contrat avec leur club. L’OL pourrait ainsi trouver une opportunité intéressante du côté du LOSC. En effet, Nabil Bentaleb voit son contrat arriver à expiration et il y a peu de chances en l'état actuel des choses que l’international algérien reste chez les Dogues.

Bentaleb, le joli coup de l'OL au mercato ? 

D’après Le Petit Lillois, l’OL est en effet intéressé par une arrivée de l’ancien joueur du SCO d’Angers. Lors des deux derniers mercatos déjà, les Rhodaniens avaient tenté leur chance sans succès, tout en gardant le contact avec ses représentants. Ainsi, avec la fin de contrat de Bentaleb, le timing pourrait cette fois être idéal pour une arrivée à Lyon. D’autant que le LOSC reste dans le flou concernant son prochain entraîneur, Bruno Genesio étant annoncé sur le départ. De quoi potentiellement rebattre les cartes pour Nabil Bentaleb.
Outre l’OL, le Stade Rennais est également intéressé par le milieu de terrain. Il faudra donc agir rapidement pour les dirigeants du Groupama Stadium afin de boucler le dossier. Nabil Bentaleb étudie pour le moment l’ensemble de ses options. Il aura également à cœur de se montrer s’il est sélectionné pour la Coupe du monde 2026 avec l’Algérie.

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Dans tous les cas, l’OL ferait un joli coup en cas de recrutement de Nabil Bentaleb. L’expérience du joueur de 31 ans serait un atout intéressant, surtout pour un groupe amené à enchaîner les matchs de haut niveau la saison prochaine.
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