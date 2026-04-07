Le maillot 2026-2027 du PSG a fuité

🤣🤣
C'est qui encore cet influenceur à la con ? C'est quoi sa légitimité ? Des milliers de followers ? Waouuuuu ...
Le présent : pour exprimer un futur proche, inévitable ou hypothétique. Il est possible d'employer le présent pour parler d'un événement futur. Il peut s'agir d'un fait situé dans un futur proche ou d'un fait futur perçu comme étant inévitable, incontournable et auquel on veut donner plus de force et de poids.
Un marseillais qui traite un mec de victime... On aura tout vu.
moi je dis que ce que tu dis c'est bien
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|63
|27
|20
|3
|4
|61
|23
|38
|59
|28
|19
|2
|7
|54
|27
|27
|50
|28
|15
|5
|8
|45
|34
|11
|49
|28
|15
|4
|9
|55
|37
|18
|49
|28
|15
|4
|9
|49
|39
|10
|48
|28
|14
|6
|8
|41
|29
|12
|47
|28
|13
|8
|7
|47
|40
|7
|43
|28
|12
|7
|9
|46
|34
|12
|38
|28
|9
|11
|8
|38
|42
|-4
|37
|28
|10
|7
|11
|39
|35
|4
|36
|28
|10
|6
|12
|37
|43
|-6
|33
|28
|9
|6
|13
|24
|37
|-13
|32
|28
|7
|11
|10
|33
|44
|-11
|28
|28
|6
|10
|12
|23
|36
|-13
|27
|28
|7
|6
|15
|33
|55
|-22
|23
|28
|5
|8
|15
|23
|37
|-14
|18
|27
|4
|6
|17
|24
|45
|-21
|15
|28
|3
|6
|19
|25
|60
|-35
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🚨 INFO LA SOURCE | J’ai le plaisir de vous révéler la prochaine armure domicile du PSG 2026/2027. Version Hechter, exit le bleu Navy, place à un bleu plus clair d’époque. Il devrait être porté lors de la dernière journée de championnat. Merci à @guillaumefvr_ pour