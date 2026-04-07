maillot psg
La Source Parisienne

Le maillot 2026-2027 du PSG a fuité

PSG07 avr. , 22:22
parGuillaume Conte
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Le nouveau maillot du PSG est déjà connu selon une source proche du club de la capitale.
La saison 2025-2026 est loin d’être terminée, mais les clubs et les équipementiers travaillent bien évidemment déjà sur les tenues de la saison prochaine. C’est le cas au PSG où le compte très proche du club de la capitale La Source Parisienne a dévoilé le prochain maillot domicile des leaders de la Ligue 1. Plusieurs changements ont été apportés, que ce soit dans les couleurs ou dans leur répartition. S’il y a bien une bande verticale comme appréciée par les supporters, celle-ci est très large et s’éloigne de la traditionnelle version de Daniel Hechter, et le rouge étant plus foncé.
De quoi alimenter quelques débats du côté des sympathisants du PSG, même si club francilien sera aussi attentif à son succès à l’international où il écoule désormais quasiment un tiers de ses tenues. La croissance dans des pays où Paris n’était pas très présent comme en Asie ou aux Etats-Unis est impressionnants, et ce n’est pas pour rien que le PSG a ouvert des boutiques à Tokyo ou à New York afin d’écouler ses nouvelles tenues chaque année.
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4728138747407
8
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43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
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332896132437-13
13
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14
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2828610122336-13
15
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17
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18
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