Barça-OL : Comment voir la finale de Ligue des Champions gratuitement ?

L'OL Lyonnes défiera le FC Barcelone ce samedi en finale de la Ligue des Champions féminine. Un match de gala qui sera doublement diffusé en France.

Deux géants européens du football féminin s’affrontent ce samedi, à Oslo. L’OL Lyonnes sera en effet aux prises au FC Barcelone, pour une finale de la Ligue des Champions très alléchante sur le papier. Ce sera la quatrième finale entre les deux équipes dans l’histoire de cette compétition. C’est le club espagnol qui est le plus régulier à ce niveau ces dernières années, et la mission des joueuses de Jonatan Giraldez sera donc importante.

Deux géants européens ont encore rendez-vous

« Je pense que cette finale sera très imprévisible. Historiquement, Barcelone a dominé les finales ces dernières années, mais je vois un match très équilibré entre deux équipes aux effectifs incroyablement forts. C'est une finale qui oppose deux équipes rivales aux effectifs de très haut niveau, indépendamment de leur histoire. Notre ambition est de gagner », a livré l’entraineur d’OL Lyonnes avant la rencontre.

Cette rencontre se déroulera à l’Ullevaal Stadion d’Oslo, et affiche complet depuis longtemps déjà. Quelques centaines de supporters de l’équipe de Michele Kang sont attendues en Norvège, même si le continent catalan devrait être beaucoup plus important.

Le match se déroulera ce samedi 23 mai et le coup d’envoi sera donné à 18h00. Pour suivre cette rencontre à la télévision et en streaming, il faudra se connecter sur la chaine Disney +, diffuseur officiel de la compétition. Mais il est aussi possible de suivre gratuitement la rencontre sur La Chaine L’Equipe, qui retransmettra cette rencontre pour une plus grande visibilité en France.