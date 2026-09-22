OM : Genesio se plaint trop, ça va lui coûter cher

OM : Genesio se plaint trop, ça va lui coûter cher

OM22 sept. , 17:00
parQuentin Mallet
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Malgré les progrès remarqués de son équipe, Bruno Genesio a dû encaisser une cinquième défaite de suite lors du Classique face au PSG. Après la rencontre, son discours a eu du mal à passer auprès d'Eric Di Meco, lequel considère qu'il se tire une balle dans le pied en étant aussi négatif.
L'Olympique de Marseille a connu un été extrêmement délicat sur le plan financier et sportif. Bruno Genesio est arrivé en espérant pouvoir bénéficier de nouvelles recrues à mesure que des joueurs importants s'en allaient, mais Grégory Lorenzi n'a jamais pu lui en offrir. Cette situation, tout le monde la connait et tous les supporters sont conscients que cette saison est et sera particulière jusqu'au bout.
Pour autant, l'entraineur phocéen, qui accuse de 5 défaites consécutives toutes compétitions confondues, fait preuve de beaucoup trop de négativité selon Eric Di Meco. Le vainqueur de la Ligue des champions 93 devenu consultant RMC a du mal à digérer le discours du coach après la défaite face à Paris, lui qui a déclaré vouloir discuter avec ses dirigeants.

Di Meco met Genesio en garde

« On a compris le message. Il a un gros crédit Bruno, car les supporters sont conscients qu’il arrive dans un cimetière. Force est de constater malgré tout, à moins d’être de mauvaise foi, que malgré les limites et le niveau moyen de cette équipe en général, on voit des progrès. Après, quand je l’entends parler, quand il demande de voir ses dirigeants, je pense qu’il va poser la question de confiance à un moment donné.
Quand tu sors de cinq matches et que tu en as perdu quatre (en Ligue 1, ndlr), tu es obligé d’aller voir tes dirigeants pour leur demander ce qu’on fait. Parce que lui, perdre quatre matches sur cinq, ça n’a pas dû lui arriver souvent et ce n’est pas ce qu’il espérait en arrivant à l’OM. Lui, il a besoin d’être conforté dans ce qu’il fait, avec l’équipe qu’il a. Je ne veux cependant pas, à force d’avoir un discours victimaire, que Bruno agace les supporters », a déclaré Eric Di Meco sur les ondes de RMC.

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Ha le troll 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤫

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