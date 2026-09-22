PSG : La nouvelle star du football snobe Paris

PSG : La nouvelle star du football snobe Paris

PSG22 sept. , 16:00
parQuentin Mallet
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Désireux de quitter Manchester United afin de poursuivre sa progression ailleurs, JJ Gabriel a réduit ses destinations potentielles à quatre clubs. Dans l'idéal, le prodige de 15 ans préférerait signer en Espagne, ce qui ralentit le PSG dans la course.
Il est l'un des premiers noms de l'avenir du football mondial. JJ Gabriel fait de plus en plus parler de lui grâce à ses prestations chez les équipes de jeunes de Manchester United. Auteur de 23 buts en 23 apparitions en Premier League U18 l'an dernier, le polyvalent joueur offensif âgé de seulement 15 ans a carrément été surclassé dans l'équipe U21 des Red Devils en ce début de saison et a déjà inscrit 5 buts en 3 matchs toutes compétitions confondues, dont un triplé en Youth League.
Toutefois, ce dernier ne voit pas son avenir se dessiner dans son club formateur, lui qui privilégie un départ au plus vite pour poursuivre sa progression ailleurs. Des envies de partir qui n'ont pas échappé au PSG, mais le double vainqueur de la Ligue des champions a un cran de retard sur les clubs espagnols.

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JJ Gabriel snobe le PSG, il préfère l'Espagne

En effet, selon les informations de Sport, JJ Gabriel et son entourage privilégient idéalement un transfert en Espagne. Si le natif d'Enfield a réduit ses potentielles destinations à quatre clubs, ce sont bien le Real Madrid et le FC Barcelone qui ont le plus de chances de le recruter, alors qu'il estime que le championnat espagnol est l'environnement le plus propice au développement de ses qualités.
Le quotidien sportif catalan indique que le joueur et son entourage se sont déjà rapprochés du Real Madrid, mais qu'ils ont une préférence nette pour le Barça. Là encore, le club blaugrana a un temps d'avance sur son rival historique. De leur côté, le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich, les deux autres clubs qui font partie de ses préférences, ont logiquement pris du retard. Mais dans le football, tout peut aller très vite.
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Mec je t’ai mis la liste dc fait pas l’aveugle tu passes pour un con pour le coup!!

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Ha le troll 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤫

Le PSG sort un nouveau maillot, il sera blanc et noir

Aux chèvres ? Je trouve que c'est pas un maillot de foot.. Pourquoi tu donnes pas ton avis plutôt que de parlé agricultures ?

L'OL lourdement sanctionné, la peur est énorme

Pour le coup c'est toi et tes copains les gros nazs 🫤👊

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Il l’ont déjà fait dc trouve une autre excuse merci

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