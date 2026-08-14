OM-Atletico : Boulette XXL pour Balerdi, le Vélodrome en a marre

BeinSport a fait un effort et c'est tant mieux pour les abonnés.
Si Paixao et Gouiri partent et surtout le premier, l'OM jouera la deuxième partie du tableau et rien d'autre.
Bizarre aucune troll... Bien joué l'OM La saison est lancé place au championnat 👊⚽
Le meilleur reste à venir !... ^^
C'est à dire qu'on en sait rien .. ni toi, ni moi ni l'autre desurcon ... Ca peut être 20, 25 comme 10 ou 15 ... ou 17 avec bonus etc.
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❗️Égalisation de l’Atletico Madrid…. Erreur de Balerdi qui réclame une faute.
Balerdi Prime qui donne un but à l’Atletico Madrid 🎁
On va rien dire sur Balerdi c’est la prépa hein… c’est pas son niveau habituel hein… peut-être un gros chèque viendra un jour hein… c’est pas si il était au club depuis 2020 et qu’on attend de lui que ce soit un cadre et qu’il fasse pas toujours les mêmes bêtises… patience