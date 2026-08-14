OM-Atletico : Boulette XXL pour Balerdi, le Vélodrome en a marre

L'OM affronte l'Atlético de Madrid en amical et Leonardo Balerdi a été pris en grippe par le public marseillais après une nouvelle boulette coûteuse.

Poussé dehors par la direction, Leonardo Balerdi a beaucoup de mal à trouver preneur, lui qui aurait refusé plusieurs clubs ces derniers mois. Le défenseur central de l'OM, qui n’a pas vraiment convaincu la saison dernière alors qu’il devait prendre ses responsabilités et être mieux encadré, ne va pas marquer des points avec sa prestation lors du match amical face à l’Atlético de Madrid.

Alors que l’OM était très bien parti dans cette rencontre de gala, l’Argentin a clairement coûté le premier but concédé par son équipe. Sur une relance un peu trop tranquille, il s’est fait contrer par Lookman, qui a récupéré le ballon au duel et a servi son coéquipier pour l’égalisation seul devant le but.

Par la suite, Balerdi s’est fait siffler sur chaque ballon touché, les supporters estimant que la saison débutait mal pour un joueur qui fait beaucoup trop d’erreurs coûteuses pour le niveau. « On va rien dire sur Balerdi c’est la prépa hein… c’est pas son niveau habituel hein… peut-être un gros chèque viendra un jour hein… c’est pas si il était au club depuis 2020 et qu’on attend de lui que ce soit un cadre et qu’il fasse pas toujours les mêmes bêtises… patience », a notamment déploré le journaliste Thomas Bonnavent sur X.