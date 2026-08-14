OM - Atlético : les compos (17h30 sur Ligue 1+)

BeinSport a fait un effort et c'est tant mieux pour les abonnés.
Si Paixao et Gouiri partent et surtout le premier, l'OM jouera la deuxième partie du tableau et rien d'autre.
Bizarre aucune troll... Bien joué l'OM La saison est lancé place au championnat 👊⚽
Le meilleur reste à venir !... ^^
C'est à dire qu'on en sait rien .. ni toi, ni moi ni l'autre desurcon ... Ca peut être 20, 25 comme 10 ou 15 ... ou 17 avec bonus etc.
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