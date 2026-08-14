BeIN Sports achète les droits d'Arsenal-Manchester City

BeIN Sports achète les droits d'Arsenal-Manchester City

Premier League14 août , 18:16
parGuillaume Conte
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L’affiche entre Arsenal et Manchester City, qui oppose le champion d’Angleterre au vainqueur de la Coupe d’Angleterre, aura lieu ce dimanche. Et en France, le Community Shield aura un diffuseur puisque BeIN Sports a fait savoir que les droits avaient été achetés à la dernière minute. La chaine sportive qatarie a aussi précisé qu’elle avait les droits de la Coupe de la Ligue anglaise et de la deuxième division anglaise anglaise.
« Cette affiche de prestige, disputée au Millennium Stadium de Cardiff, opposera le champion d’Angleterre au vainqueur de la FA Cup, pour un premier trophée à décrocher avant le coup d’envoi de la saison de Premier League. La rencontre sera à suivre ce dimanche à 16h en direct et en exclusivité sur beIN SPORTS 1, avec Jean-Charles Sabattier et Patrice Ferri aux commentaires », a expliqué BeIN Sports à ses abonnés.
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Derniers commentaires

OM-Atletico : Walid Acherchour a adoré ces deux Marseillais

Si Paixao et Gouiri partent et surtout le premier, l'OM jouera la deuxième partie du tableau et rien d'autre.

L’Atlético bat l’OM, Balerdi a vécu un enfer

Bizarre aucune troll... Bien joué l'OM La saison est lancé place au championnat 👊⚽

Officiel : Athekame prêté à l’OL par le Milan AC

Le meilleur reste à venir !... ^^

L'OL prévient la Roma, c'est tarif réduit pour Fofana

C'est à dire qu'on en sait rien .. ni toi, ni moi ni l'autre desurcon ... Ca peut être 20, 25 comme 10 ou 15 ... ou 17 avec bonus etc.

L’Atlético bat l’OM, Balerdi a vécu un enfer

Le club lui a donné trop de chance c'est bon il saute

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