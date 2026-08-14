BeIN Sports achète les droits d'Arsenal-Manchester City

Si Paixao et Gouiri partent et surtout le premier, l'OM jouera la deuxième partie du tableau et rien d'autre.
Bizarre aucune troll... Bien joué l'OM La saison est lancé place au championnat 👊⚽
Le meilleur reste à venir !... ^^
C'est à dire qu'on en sait rien .. ni toi, ni moi ni l'autre desurcon ... Ca peut être 20, 25 comme 10 ou 15 ... ou 17 avec bonus etc.
Le club lui a donné trop de chance c'est bon il saute
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