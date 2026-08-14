BeIN Sports achète les droits d'Arsenal-Manchester City

L’affiche entre Arsenal et Manchester City, qui oppose le champion d’Angleterre au vainqueur de la Coupe d’Angleterre, aura lieu ce dimanche. Et en France, le Community Shield aura un diffuseur puisque BeIN Sports a fait savoir que les droits avaient été achetés à la dernière minute. La chaine sportive qatarie a aussi précisé qu’elle avait les droits de la Coupe de la Ligue anglaise et de la deuxième division anglaise anglaise.

« Cette affiche de prestige, disputée au Millennium Stadium de Cardiff, opposera le champion d’Angleterre au vainqueur de la FA Cup, pour un premier trophée à décrocher avant le coup d’envoi de la saison de Premier League. La rencontre sera à suivre ce dimanche à 16h en direct et en exclusivité sur beIN SPORTS 1, avec Jean-Charles Sabattier et Patrice Ferri aux commentaires », a expliqué BeIN Sports à ses abonnés.