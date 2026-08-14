Officiel : Athekame prêté à l’OL par le Milan AC





En finalisation depuis 48 heures, le prêt de Zachary Athekame à l’Olympique Lyonnais est désormais officiel. Il arrive pour une saison, sans option d’achat en provenance du Milan AC. Le Suisse de 21 ans est un arrière droit qui a pris part à 27 matchs de Serie A avec le club lombard, mais va essayer de d’apporter à l’OL cette saison.

« International suisse Espoirs à 17 reprises, le défenseur de 21 ans dispose ainsi, malgré son jeune âge, d’une première expérience significative au plus haut niveau. L’Olympique Lyonnais est heureux de pouvoir compter sur Zachary Athekame, dont le profil, alliant vitesse, puissance et polyvalence, offrira de nouvelles possibilités au groupe de Paulo Fonseca », a fait savoir l’OL.