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Officiel : Athekame prêté à l’OL par le Milan AC

OL14 août , 18:28
parGuillaume Conte
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En finalisation depuis 48 heures, le prêt de Zachary Athekame à l’Olympique Lyonnais est désormais officiel. Il arrive pour une saison, sans option d’achat en provenance du Milan AC. Le Suisse de 21 ans est un arrière droit qui a pris part à 27 matchs de Serie A avec le club lombard, mais va essayer de d’apporter à l’OL cette saison.
« International suisse Espoirs à 17 reprises, le défenseur de 21 ans dispose ainsi, malgré son jeune âge, d’une première expérience significative au plus haut niveau. L’Olympique Lyonnais est heureux de pouvoir compter sur Zachary Athekame, dont le profil, alliant vitesse, puissance et polyvalence, offrira de nouvelles possibilités au groupe de Paulo Fonseca », a fait savoir l’OL.
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BeinSport a fait un effort et c'est tant mieux pour les abonnés.

OM-Atletico : Walid Acherchour a adoré ces deux Marseillais

Si Paixao et Gouiri partent et surtout le premier, l'OM jouera la deuxième partie du tableau et rien d'autre.

L’Atlético bat l’OM, Balerdi a vécu un enfer

Bizarre aucune troll... Bien joué l'OM La saison est lancé place au championnat 👊⚽

Officiel : Athekame prêté à l’OL par le Milan AC

Le meilleur reste à venir !... ^^

L'OL prévient la Roma, c'est tarif réduit pour Fofana

C'est à dire qu'on en sait rien .. ni toi, ni moi ni l'autre desurcon ... Ca peut être 20, 25 comme 10 ou 15 ... ou 17 avec bonus etc.

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