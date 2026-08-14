OM-Atletico : Walid Acherchour a adoré ces deux Marseillais

L'OM a des joueurs en jambes comme cela s'est vu dans cette rencontre face à l'Atlético de Madrid ce vendredi soir.

Malgré la défaite 2-1, l’OM a montré de très belles choses contre l’Atlético de Madrid, qui n’est jamais une équipe facile à affronter. Offensivement, les Marseillais se sont procurés des occasions et auraient même pu creuser l’écart avec un peu plus d’efficacité. Mais Bruno Genesio a tout de même quelques satisfactions à retenir de cette rencontre.

Au coeur du jeu, Amine Harit a montré qu’il était en très bonne forme, et il a clairement convaincu Walid Acherchour à une semaine de la reprise. « Amine Harit s’il coûtait pas 3 lourd par an, je le garde tellement dans cette équipe. Encore plus dans un jeu plus direct avec Genesio, en misant aussi sur plus de maturité dans ses choix.. avec un côté revanchard aussi. Cette période 29-32 ans peut le bonifier », a souligné l’intervenant de RMC, persuadé que l’ancien nantais peut rendre de fiers services à l’OM cette saison. Et dans cette préparation, c’est pour le moment clairement le cas.

Devant, Igor Paixao montre qu’il va bien être l’homme fort de l’OM cette saison. Un nouveau but, le cinquième en cinq matchs, et le Brésilien est toujours là pour mettre le feu et percuter. C’est sa saison, et Walid Acherchour est là pour l’accompagner. « La préparation de Paixao est de très haut niveau. Les appels en profondeur, le grain technique, l’efficacité. Même l’an dernier alors que son transfert est positif, je l’ai pas senti aussi frais dans tous ses aspects. C’est le danger de l’OM », a livré le consultant sur X.