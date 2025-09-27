Le PSG a décidé, le Parc des Princes c'est fini

A moins d'un an des élections municipales, le Paris Saint-Germain a accéléré dans le dossier de son futur stade à un milliard d'euros. Le Parc des Princes est déjà oublié par les dirigeants qataris.

Cette semaine, le PSG a organisé deux réunions au sujet de son projet de grand stade, les dirigeants parisiens allant au contact des élus de Poissy et de Massy, les deux dossiers en lice pour accueillir l'enceinte géante des champions d'Europe. Cependant, alors que Massy semblait faire la course en tête, les choses se tendent subitement en Essonne et finalement le Paris Saint-Germain pourrait renoncer à l'idée de construire son stade dans le sud-ouest de la région parisienne. Car lors de cette rencontre organisée jeudi, le maire de Massy a fait savoir au PSG qu'aucune décision ne sera prise avant les élections et surtout qu'un référendum serait organisé sur ce sujet...mais en 2027. Pour le club de la capitale, ce contre-temps, est de trop, même si Paris ne l'a pas dit directement aux élus de Massy.

Poissy favori pour le nouveau stade

Tout projet a sa part d’incertitude. La dimension politique fait partie des aléas », a confié un dirigeant parisien dans le quotidien du même nom. Mais selon Le Parisien, l'idée de rester au Parc des Princes n'est plus du tout dans l'air, même s'il y a un changement de majorité à la mairie de Paris en 2026. Pour l'instant, le Paris Saint-Germain ne veut pas déchirer trop vite le dossier de Massy , dont une petite délégation d'habitants sera ce samedi au Parc des Princes à l'occasion du match PSG-Auxerre afin de constater les conditions qui entourent l'organisation d'un match. Car le PSG l'a appris à ses dépens avec Anne Hidalgo, tout peut aller vite en politique. «», a confié un dirigeant parisien dans le quotidien du même nom. Mais selon, l'idée de rester au Parc des Princes n'est plus du tout dans l'air, même s'il y a un changement de majorité à la mairie de Paris en 2026.

Le Parc des Princes ne sera pas agrandi, le PSG lâche l'affaire