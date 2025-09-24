ICONSPORT_271025_0585

Parc des Princes : Le PSG prépare ses adieux

PSG24 sept. , 8:40
parGuillaume Conte
Le PSG cherche l'emplacement de son futur grand stade, et passe aux choses sérieuses avec le choix de la ville qui doit l'accueillir. Un premier comité de pilotage a eu lieu mardi soir à Poissy, avant un second jeudi à Massy.
Sujet évoqué depuis désormais trois ans avec régularité, puisque Nasser Al-Khelaïfi en avait frontalement parlé lors de la Coupe du monde au Qatar en décembre 2022, le projet du nouveau stade du PSG entre dans le vif du sujet. Le départ du Parc des Princes est désormais acquis si les choses ne bougent pas, et la construction d’une nouvelle enceinte de 60 à 90.000 places se précise. Deux villes sont candidates pour accueillir le futur stade du PSG. Il s’agit de Poissy et de Massy.
Mardi, le club de la capitale a lancé son premier comité de pilotage à Poissy, ce qui a permis de faire le point sur le choix entre ces deux candidatures, et sur le début des études de faisabilité des projets. Tout le monde est donc sur le pont pour étudier cette première candidature, et ce sera ensuite au tour de Massy de passer sur le grill ce jeudi. 

Lire aussi

PSG : Un Parc des Princes à 60.000 places, l’espoir renaitPSG : Un Parc des Princes à 60.000 places, l’espoir renait
Le Parc des Princes vendu au PSG en 2026 ?Le Parc des Princes vendu au PSG en 2026 ?
« Le lancement de ce premier Comité de pilotage illustre la volonté du Club d’avancer de manière transparente et collective avec l’ensemble des parties prenantes. Je me réjouis que tous les acteurs aient répondu présents à l’invitation du Paris Saint-Germain : élus et représentants de l’État, à chaque échelle territoriale — régionale, départementale, intercommunale et communale. Leur mobilisation témoigne de l’intérêt porté à ce projet, qui ne pourra être conçu et aboutir qu’avec eux. Notre ambition est claire : bâtir un stade pleinement intégré à son territoire », a fait savoir Victoriano Melero, le directeur général du Paris Saint-Germain. 
Pour le moment, aucune date précise n’a été donnée pour le choix définitif de l’emplacement du futur stade. Mais au coeur de l’été, les informations laissaient transparaitre une décision à prendre dans le courant de l’année 2026, preuve que le PSG veut prendre son temps pour réunir toutes les conditions : l’accessibilité, la capacité, la proximité, la faisabilité et le projet global. Le prix sera lui, accessoire. 

Ligue 1

27 septembre 2025 à 21:05
Paris Saint Germain
21:05
Auxerre
Articles Recommandés
ICONSPORT_258184_0002
TV

DAZN vainqueur par KO contre la chaîne Ligue 1+

ICONSPORT_271638_0251
OM

OM-PSG : Benatia et Campos, une bagarre imaginaire au Vélodrome

ICONSPORT_271688_0052
ASSE

ASSE : Stassin frustré, il va tout casser

ICONSPORT_271391_0029
OM

L'OM va s'offrir une star de plus

Fil Info

10:00
DAZN vainqueur par KO contre la chaîne Ligue 1+
9:30
OM-PSG : Benatia et Campos, une bagarre imaginaire au Vélodrome
9:00
ASSE : Stassin frustré, il va tout casser
8:20
L'OM va s'offrir une star de plus
8:00
OL : Textor condamné, un jugement sans pitié
00:00
EL : Programme TV et résultats de la 1ère journée
23:33
Le carton rouge surréaliste d’Ekitike
23:24
Liga : Mbappé en démonstration, le Real déroule
23:00
LOSC : Létang disparu à Bollaert, les Lensois innocentés

Derniers commentaires

OL : Textor condamné, un jugement sans pitié

Banni à vie ? Aaaahhhh... depuis quand on peut bannir le propriétaire d'un Club sans même que le club soit vendu. Mdr

Parc des Princes : Le PSG prépare ses adieux

meme sur le meme article tu arrives a faire parler tes 2 comptes mdr

Parc des Princes : Le PSG prépare ses adieux

ho sur un article parisien quel hypocrite tu es c'est ouf

Parc des Princes : Le PSG prépare ses adieux

Le Parc est magnifique, mais malheureusement avec une maire qui n'a pour ambition que son enrichissement personnel avec sa garde robe Dior et Burberry, le PSG n'a pas d'interlocuteur valable pour discuter. En déménageant, le projet peut encore grandir avec un stade à la dimension qu'a pris le PSG en 2025

Parc des Princes : Le PSG prépare ses adieux

Me mettre la rage ? La blague 🤣😂🤣 Tu me fais juste rire tellement tes arguments sont pathétiques... Ton armoire a trophée c'est un musée de paléontologie 🤣😂🤣

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Monaco
1254016137
2
Paris Saint Germain
1254016104
3
O. Lyonnais
125401473
4
Strasbourg
125401385
5
LOSC Lille
1053115138
6
O. Marseille
953026104
7
Lens
95302385
8
Rennes
85221-178
9
Toulouse
65203-279
10
Auxerre
65203-246
11
Paris
65203-3912
12
Nice
65203-369
13
Angers SCO
55122-134
14
Brest
45113-2911
15
Le Havre
45113-268
16
Nantes
45113-235
17
Lorient
45113-7613
18
Metz
15014-8513

Loading