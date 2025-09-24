Parc des Princes : Le PSG prépare ses adieux

Le PSG cherche l'emplacement de son futur grand stade, et passe aux choses sérieuses avec le choix de la ville qui doit l'accueillir. Un premier comité de pilotage a eu lieu mardi soir à Poissy, avant un second jeudi à Massy.

Sujet évoqué depuis désormais trois ans avec régularité, puisque Nasser Al-Khelaïfi en avait frontalement parlé lors de la Coupe du monde au Qatar en décembre 2022, le projet du nouveau stade du PSG entre dans le vif du sujet. Le départ du Parc des Princes est désormais acquis si les choses ne bougent pas, et la construction d’une nouvelle enceinte de 60 à 90.000 places se précise. Deux villes sont candidates pour accueillir le futur stade du PSG. Il s’agit de Poissy et de Massy.

Mardi, le club de la capitale a lancé son premier comité de pilotage à Poissy, ce qui a permis de faire le point sur le choix entre ces deux candidatures, et sur le début des études de faisabilité des projets. Tout le monde est donc sur le pont pour étudier cette première candidature, et ce sera ensuite au tour de Massy de passer sur le grill ce jeudi.

« Le lancement de ce premier Comité de pilotage illustre la volonté du Club d’avancer de manière transparente et collective avec l’ensemble des parties prenantes. Je me réjouis que tous les acteurs aient répondu présents à l’invitation du Paris Saint-Germain : élus et représentants de l’État, à chaque échelle territoriale — régionale, départementale, intercommunale et communale. Leur mobilisation témoigne de l’intérêt porté à ce projet, qui ne pourra être conçu et aboutir qu’avec eux. Notre ambition est claire : bâtir un stade pleinement intégré à son territoire », a fait savoir Victoriano Melero, le directeur général du Paris Saint-Germain.

Pour le moment, aucune date précise n’a été donnée pour le choix définitif de l’emplacement du futur stade. Mais au coeur de l’été, les informations laissaient transparaitre une décision à prendre dans le courant de l’année 2026, preuve que le PSG veut prendre son temps pour réunir toutes les conditions : l’accessibilité, la capacité, la proximité, la faisabilité et le projet global. Le prix sera lui, accessoire.