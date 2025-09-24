Le geste humiliant du PSG envers l’OM

Amoindri, le PSG a subi sa première défaite de la saison à Marseille. Et le comportement des joueurs de Luis Enrique est pointé du doigt pour leur manque d'humilité.

Peu importe la situation délicate du Paris SG au moment de se rendre au Vélodrome, l’OM a su profiter des absences chez l’adversaire pour remporter une précieuse victoire. Tant sur le plan mental en vue du reste de la saison, que sur le plan comptable pour se mettre en position de revenir très vite vers le podium. Et pour les supporters, faire enfin mordre la poussière au PSG est aussi une grande satisfaction. Cela a eu le don de mettre le sourire aussi à Frank McCourt, qui a pleinement profité du spectacle. Voir des Marseillais survoltés n’avait pourtant rien d’étonnant selon les journalistes de L’Equipe, qui se sont penchés sur l’état d’esprit des Olympiens autour de cette rencontre.

Comme cela avait été le cas pour le match d’ouverture de la Ligue 1 à Rennes, où Roberto De Zerbi avait mis d’entrée un gros coup de pression à ses joueurs, avec le résultat que l’on connait. Puisqu’à la fin, cela a débouché sur une défaite au Roazhon Park et une bagarre dans le vestiaire. Mais selon le quotidien sportif, l’entraineur italien a continué à haranguer ses joueurs, insistant sur l’importance du match et aussi le côté fanfaron du PSG avec un Luis Enrique qui a confié avant le match qu’il rêvait d'éteindre le Vélodrome.

Et pendant la rencontre, cela a continué sur la même veine puisque des joueurs comme Leonardo Balerdi et Pierre-Emile Hojbjerg sont souvent allés chercher les joueurs parisiens verbalement. Et selon L’Equipe, même quand ils étaient menés au score, les joueurs du PSG ont demandé aux Marseillais de se calmer, montrant le logo de champion de France sur leur maillot pour leur faire comprendre que même une victoire dans le Classique, ne leur permettrait pas d’avoir un titre en Ligue 1 en fin de saison. Qu'ils seraient donc toujours inférieurs peu importe le résultat d'un match.

Un échange d’amabilités qui a donné aussi sa saveur à ce choc de notre championnat, et promet aussi de belles retrouvailles, que ce soit pour le Trophée des Champions ou pour le match retour au Parc des Princes.