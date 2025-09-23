Dembélé Ballon d'Or, la FFF sort un maillot à 120 euros

Au lendemain du sacre d'Ousmane Dembélé au Ballon d'Or 2025, la Fédération française de football a mis en vente un maillot de l'Équipe de France floqué en or pour le numéro 7 des Bleus. Une édition limitée pour laquelle il faut compter plus d'une centaine d'euros.

Devant des millions de téléspectateurs et un Théâtre du Châtelet comble, Ousmane Dembélé a soulevé le Ballon d'Or 2025 devant la déception évidente de Lamine Yamal et de la délégation barcelonaise. Pour les supporters parisiens et autres observateurs du football français, cette récompense est une fierté qui ressemble à la cerise sur le gâteau de la saison 2024-2025 historique réalisée par le Paris Saint-Germain. A l'occasion du sacre du natif d'Evreux, la Fédération française de football a frappé fort en sortant une édition limitée d'un maillot de l' Équipe de France floqué en or aux nom et numéro d'Ousmane Dembélé.

Pour se l'offrir, il faudra toutefois mettre la main à la poche, et vite. Le caractère limité de cette édition et l'intérêt généré par le sacre d'Ousmane Dembélé pourrait rapidement provoquer une rupture de stock, alors que le maillot en question coûte 121,99 euros (hors frais de livraison estimé à 6 euros environ).

La FFF félicite Ousmane Dembélé

Juste après le sacre d'Ousmane Dembélé au Ballon d'Or 2025, Philippe Diallo, président de la FFF, avait d'ailleurs rendu hommage au joueur parisien. « Un immense bravo à Ousmane Dembélé. Il entre au Panthéon du football français aux côtés de Kopa, Platini, Papin, Zidane et Benzema. Il s’agit d’une juste récompense pour Ousmane qui a réussi une année 2025 exceptionnelle avec le PSG, mais aussi avec l’Équipe de France. Au-delà d’un palmarès hors normes, Ousmane a changé de dimension, ajoutant à sa vitesse et ses dribbles, une redoutable efficacité devant le but. Je suis vraiment très heureux pour lui, car si c’est un joueur au talent exceptionnel, c’est avant tout un garçon particulièrement attachant, unanimement apprécié », a déclaré le patron du football français.