Dembélé Ballon d'Or, la FFF sort un maillot à 120 euros

Il est incurable lui
Irrespectueux ? je ne vois pas pourquoi... Parce que Longoria a refusé les propositions que NAK voulait imposer et qui n'étaient pas à l'avantage de l'OM, ce qui de fait a permis l'application du règlement ? irrespect ou insoumission ?
Non. Tu dis qu'on gagne le match sur un coup du sort or c'est faux c'est sur une erreur de ton gardien qui semble encore bien hésitant même si heureusement que parfois il te fait des arrêts ;). A ta place je serai pas rassuré par son début de saison quand tu vas aborder les gros matchs de LDC alors que ton gigi en avait l'expérience. Et oui le talent de Rulli et son dynamisme hors norme lui permet de se coucher assez vite. Beaucoup de gardiens plus "moyens" n'auraient même pas touché le ballon.
Tu parles? Toi le champion de la rage ? Celui qui parle de QSG, de gaz etc. tellement il est deg de voir que le PSG est devenu le plus grand club de France et de loin ? Tu pues la rage mon pauvre 🤣😂🤣
Relis toi et comprends ce que tu viens d'écrire, rires.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|12
|5
|4
|0
|1
|6
|13
|7
|12
|5
|4
|0
|1
|6
|10
|4
|12
|5
|4
|0
|1
|4
|7
|3
|12
|5
|4
|0
|1
|3
|8
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|5
|13
|8
|9
|5
|3
|0
|2
|6
|10
|4
|9
|5
|3
|0
|2
|3
|8
|5
|8
|5
|2
|2
|1
|-1
|7
|8
|6
|5
|2
|0
|3
|-2
|7
|9
|6
|5
|2
|0
|3
|-2
|4
|6
|6
|5
|2
|0
|3
|-3
|9
|12
|6
|5
|2
|0
|3
|-3
|6
|9
|5
|5
|1
|2
|2
|-1
|3
|4
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
|9
|11
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
|6
|8
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
|3
|5
|4
|5
|1
|1
|3
|-7
|6
|13
|1
|5
|0
|1
|4
|-8
|5
|13
Loading
𝘿𝙀𝙈𝘽𝙀𝙇𝙀 𝙀𝙉 𝙊𝙍 ✨ Achetez votre maillot floqué en 𝑶𝑹 pour célébrer le #BallonDor de notre Bleu 🏆👕 𝘌𝘥𝘪𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘭𝘪𝘮𝘪𝘵𝘦́𝘦, 𝘥𝘪𝘴𝘱𝘰𝘯𝘪𝘣𝘭𝘦 𝘦𝘯 𝘣𝘰𝘶𝘵𝘪𝘲𝘶𝘦 𝘍𝘍𝘍 & 𝘴𝘶𝘳 𝘭𝘢 𝘣𝘰𝘶𝘵𝘪𝘲𝘶𝘦 𝘦𝘯 𝘭𝘪𝘨𝘯𝘦 🛍️ > l-fff.co/4nlNFVs