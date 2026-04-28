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Kompany

Le Bayern s'avance face au PSG avec la boule au ventre

PSG28 avr. , 9:40
parHadrien Rivayrand
8
Le Bayern Munich s’avancera sur la pelouse du Parc des Princes ce mardi soir face au PSG avec l’ambition de prendre un avantage avant le match retour en Bavière. Mais certains s’inquiètent pour le collectif du club allemand.
Le PSG et le Bayern Munich ont rendez-vous avec l’histoire ce mardi soir, à l’occasion de la demi-finale aller de la Ligue des champions au Parc des Princes. Le club de la capitale sera au complet pour la réception des Bavarois, ce qui n’est pas vraiment le cas du côté allemand. Les champions d’Allemagne déplorent en effet plusieurs absences importantes. Si le onze aligné par Vincent Kompany aura fière allure, le banc pourrait manquer de profondeur pour peser sur la rencontre, d’autant plus face à un adversaire comme le Paris Saint-Germain. Et ce n’est pas Polo Breitner qui dira le contraire.

Le Bayern sait à quoi s'en tenir

Sur l’antenne de RMC, le consultant a en effet exprimé quelques doutes au sujet du Bayern Munich : « C’est un Bayern qui est devenu sympathique. Il se bat pour aller chercher des points et ne fausse pas le championnat. Tout ce qui se passe est positif, surtout pour un match sans enjeu à Mayence. Le Bayern est une équipe qui refuse la défaite. (…) C’est du 50-50 sur cette rencontre. Mais ce qui est sûr, c’est qu’il y a beaucoup d’absents sur le banc. S’il y a des blessés dans le onze titulaire, cela risque d’être compliqué pour le Bayern. »

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Le PSG et le Bayern Munich font en tout cas partie des grands favoris au titre final en Ligue des champions, et ce double affrontement a des allures de finale avant l’heure. Tous les détails compteront, et cette première manche au Parc des Princes aura une importance capitale avant le retour en Bavière. Pour ce match à Paris, le Bayern devra notamment se passer de Serge Gnabry, Raphaël Guerreiro et Lennart Karl.
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L’OL vendu à Kang, Ares ou un fou !

@Maubelan-OL y a pas de % sur barcola il me semble mais oui effectivement il y a des joueurs en pret avec option d'achat Tu as AMN Tessmann et surement un joueur a forte valeur qui devrait etre vendu fofana ca risque d'etre complexe au vu de la perte de valeur. nuamah gros salaire mangala tres gros salaire sont a mon sens invendable a l'heure actuelle sans perdre au moins la moitié de leur valeur... mais ne faudrait il pas se débarrasser de leur enorme salaire Perde moreira sera hyper contre productif tant sa valeur sportif est enorme... Ca va etre vraiment complexe cette intersaison ... ca dependra vraiment de ses 3 derniers matchs de championnat qu'il faudra impérativement gagner

OL : Govou veut le podium et explique pourquoi

dire des vérité ce n'est pas fracasser ca doit pas toujours etre lisse a brosser ds le sens du poil il a plus dit du bien de fonseca que l'inverse mais bon avec toi on connait le fils a textor tu dis bcp de daube

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mec t'aime pas lyon dc c'est pas comme si tu etais objectif

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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