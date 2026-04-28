Le Bayern s'avance face au PSG avec la boule au ventre

Le Bayern Munich s’avancera sur la pelouse du Parc des Princes ce mardi soir face au PSG avec l’ambition de prendre un avantage avant le match retour en Bavière. Mais certains s’inquiètent pour le collectif du club allemand.

Le PSG et le Bayern Munich ont rendez-vous avec l’histoire ce mardi soir, à l’occasion de la demi-finale aller de la Ligue des champions au Parc des Princes. Le club de la capitale sera au complet pour la réception des Bavarois, ce qui n’est pas vraiment le cas du côté allemand. Les champions d’Allemagne déplorent en effet plusieurs absences importantes. Si le onze aligné par Vincent Kompany aura fière allure, le banc pourrait manquer de profondeur pour peser sur la rencontre, d’autant plus face à un adversaire comme le Paris Saint-Germain. Et ce n’est pas Polo Breitner qui dira le contraire.

Le Bayern sait à quoi s'en tenir

Sur l’antenne de RMC, le consultant a en effet exprimé quelques doutes au sujet du Bayern Munich : « C’est un Bayern qui est devenu sympathique. Il se bat pour aller chercher des points et ne fausse pas le championnat. Tout ce qui se passe est positif, surtout pour un match sans enjeu à Mayence. Le Bayern est une équipe qui refuse la défaite. (…) C’est du 50-50 sur cette rencontre. Mais ce qui est sûr, c’est qu’il y a beaucoup d’absents sur le banc. S’il y a des blessés dans le onze titulaire, cela risque d’être compliqué pour le Bayern. »

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Le PSG et le Bayern Munich font en tout cas partie des grands favoris au titre final en Ligue des champions, et ce double affrontement a des allures de finale avant l’heure. Tous les détails compteront, et cette première manche au Parc des Princes aura une importance capitale avant le retour en Bavière. Pour ce match à Paris, le Bayern devra notamment se passer de Serge Gnabry, Raphaël Guerreiro et Lennart Karl.