120 supporters virés, le PSG réduit le CUP

Après l’affrontement entre supporters sur la route d’Angers samedi, le Paris Saint-Germain a pris une mesure radicale. Le club francilien a exclu les Parias Cohortis, un groupe du Collectif Ultras Paris. Les fans concernés voient leurs abonnements suspendus jusqu’à la fin de la saison.

Le Paris Saint-Germain n’a pas traîné. Deux jours après les faits, le club de la capitale a sorti le carton rouge contre les Parias Cohortis. Le groupe qui appartient au Collectif Ultras Paris a été jugé responsable des incidents de samedi. Alors que les supporters parisiens se rendaient à Angers, un affrontement a éclaté en plein chemin, et plus précisément à La Ferté-Bernard dans la Sarthe. Un des cars qui transportaient les fans a été endommagé, notamment avec des vitres cassées.

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Les véhicules ont donc fait demi tour avec les 500 passagers, diminuant le parcage visiteur à seulement 300 supporters au Stade Raymond Kopa. Deux jours plus tard, les 120 membres des Parias Cohortis ont appris la suspension de leurs abonnements jusqu’à la fin de la saison. Le tout avec l’accord du Collectif Ultras Paris qui les a exclus. « Le Club condamne avec la plus grande fermeté les incidents survenus en marge du déplacement de certains groupes de supporters vers Angers », a indiqué le Paris Saint-Germain à L’Equipe.

« Le Club a pris la décision ferme, acceptée par le CUP (Collectif Ultras Paris), d'exclure le groupe concerné jusqu'à la fin de la saison, a ajouté la direction parisienne. L'exclusion définitive des membres violents sera la condition ferme d'une éventuelle réintégration du groupe dans la tribune Auteuil la saison prochaine. » Autre condition dévoilée par RMC, et qui n’apparaît pas dans le communiqué transmis au quotidien sportif, les Parias Cohortis devront changer de position dans la tribune Auteuil du Parc des Princes. Une autre décision actée avec le Collectif Ultras Paris.