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Le Bayern pleure sur l'arbitrage, le PSG ricane

PSG09 mai , 11:20
parGuillaume Conte
27
Le Bayern a beaucoup de mal à digérer son élimination en demi-finale de la Ligue des Champions face au PSG, et s'en est pris à l'arbitre de la rencontre. Pas de quoi émouvoir le club français.
En France et en Europe, le PSG force l’admiration avec sa force collective, son jeu léché, sa jeunesse et sa fougue qui mettent tous les adversaires à terre sur les 18 derniers mois. Le Bayern Munich, après avoir pris l’eau mais limité la casse à l’aller avec une défaite 5-4, a pu voir un autre visage du Paris SG, plus solidaire et combatif au match retour, pour un match nul 1-1 qui envoie les joueurs de Luis Enrique en finale de la Ligue des Champions. Une nouvelle fois.
Mais ce résultat a été contesté, très fortement pendant et juste après la rencontre, même si les critiques se sont progressivement estompées. Néanmoins, la colère des dirigeants bavarois, qui ont notamment reproché à Joao Pinheiro son inexpérience et ses mauvaises décisions sur le penalty non sifflé et le carton rouge dont aurait pu hériter Nuno Mendes, a été exagérée aux yeux de leurs homologues parisiens.
Dans L’Equipe, on souligne que les joueurs et dirigeants du Bayern ont beau crier au scandale, cela fait rire doucement au sein du PSG. Cette petite phrase prononcée « dans les hautes sphères du club parisien », démontre simplement que les défaites dans les matchs serrés sont très souvent imputées à l’arbitre. « Face au Real Madrid (lors du quart de finale retour), ils ont réussi à mettre Camavinga dehors en mettant une pression dingue sur l'arbitre. Là, ils n'ont pas réussi... », glisse-t-on au PSG, histoire de rappeler que c’est surtout l’arbitre qui ne s’est pas laissé influencer par les remontrances des joueurs du Bayern Joshua Kimmich en tête.
Les derniers matchs de Ligue des Champions ont en tout cas permis de démontrer que la règle qui veut qu’il n’y a que le capitaine qui soit autorisé à parler à l’arbitre ou que les joueurs n’ont plus le droit de réclamer à l’arbitre de mettre des cartons, n’existait déjà plus. Le PSG, concentré sur le jeu, a en tout cas fait son match et il est difficile de dire que sa qualification pour la finale n’est pas méritée.
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Derniers commentaires

Le Bayern pleure sur l'arbitrage, le PSG ricane

A partir du moment ou le PSG concède 6 buts ils auraient pu en prendre 7 meme si a 10 cela relève de la SF. Je te propose de revoir l'action de Suarez et tu verra que Marquinhos met son bras dans le cou de Suarez tu peux estimer que ce n'est pas suffisant mais a cette vitesse ca peut faire mal et désquilibrer. Concernant Meunier le péno est ridicule mais pas illégitime dans le sens ou Neymar, qui joue bien le coup, est stoppé irrègulièrement. On n'est pas sur des erreurs manifestes.

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Sguegue Roi

Le Bayern pleure sur l'arbitrage, le PSG ricane

t'en pense quoi du Penalty bidon sur Diaz a l'aller alors que c'est lui qui fait faute sur Pacho ? Dégage ! Le Bayern qui chiale sur l'arbitrage mdrrrr vraiment devenu des loosers eux, Nous on s'est fait volé contre United et le Penalty Bidon a la derniere minute pr une frappe en 6m... le Barca j'en parle meme pas, Le Real et la faute sur Donna, le but annulé en revenant a une pseudo poussette sur Marcelo genre 15s avant etc etc... Bref que tout le monde aille se faire enc**** nous les faits de jeu en notre faveur ya 0 débat. POINT FINAL

Le Bayern pleure sur l'arbitrage, le PSG ricane

A la epoque la regle du but a l exterieur etait encore effective... Tu avoues qu il y avait penalty sur la faute de Mascherano sur Di Maria ds la surface, si l arbitre avait sifflé, ca aurait fait 2/3 a ce moment du match pour le Barca il aurait fallut qu ils marquent 7 buts pour se qualifier ... Donc je résume la defaite est mérité mais ils nous ont volé la qualif, surtout que d autres actions sont egalement tres litigieuses, comme le peno de Suarez ou il n y a jamais faute, d ailleurs Suarez se prend jaune pour simulation 30s avant. Le péno sur Neymar, ou Meunier glisse et sa tete heurte le mollet de Neymar, comment peut on sifflé faute ds l esprit du jeu sur ce genre d action ? Etc ...

Le Bayern pleure sur l'arbitrage, le PSG ricane

Barça-Chelsea l'arbitrage est en faveur de Chelsea à l'aller, ce qui fait que le Barça n'a pas volé sa qualif. Et pourtant, 17 ans plus tard, ça nous crache dessus encore. Les gens s'en foutent des règles, du mérite, du beau jeu et j'en passe. Ils voient ce qu'ils veulent voir.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
67322147623329
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163237223272-40

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