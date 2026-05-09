Le Bayern pleure sur l'arbitrage, le PSG ricane

Le Bayern a beaucoup de mal à digérer son élimination en demi-finale de la Ligue des Champions face au PSG, et s'en est pris à l'arbitre de la rencontre. Pas de quoi émouvoir le club français.

En France et en Europe, le PSG force l’admiration avec sa force collective, son jeu léché, sa jeunesse et sa fougue qui mettent tous les adversaires à terre sur les 18 derniers mois. Le Bayern Munich, après avoir pris l’eau mais limité la casse à l’aller avec une défaite 5-4, a pu voir un autre visage du Paris SG, plus solidaire et combatif au match retour, pour un match nul 1-1 qui envoie les joueurs de Luis Enrique en finale de la Ligue des Champions. Une nouvelle fois.

Mais ce résultat a été contesté, très fortement pendant et juste après la rencontre, même si les critiques se sont progressivement estompées. Néanmoins, la colère des dirigeants bavarois, qui ont notamment reproché à Joao Pinheiro son inexpérience et ses mauvaises décisions sur le penalty non sifflé et le carton rouge dont aurait pu hériter Nuno Mendes, a été exagérée aux yeux de leurs homologues parisiens.

Dans L’Equipe, on souligne que les joueurs et dirigeants du Bayern ont beau crier au scandale, cela fait rire doucement au sein du PSG. Cette petite phrase prononcée « dans les hautes sphères du club parisien », démontre simplement que les défaites dans les matchs serrés sont très souvent imputées à l’arbitre. « Face au Real Madrid (lors du quart de finale retour), ils ont réussi à mettre Camavinga dehors en mettant une pression dingue sur l'arbitre. Là, ils n'ont pas réussi... », glisse-t-on au PSG, histoire de rappeler que c’est surtout l’arbitre qui ne s’est pas laissé influencer par les remontrances des joueurs du Bayern Joshua Kimmich en tête.

Les derniers matchs de Ligue des Champions ont en tout cas permis de démontrer que la règle qui veut qu’il n’y a que le capitaine qui soit autorisé à parler à l’arbitre ou que les joueurs n’ont plus le droit de réclamer à l’arbitre de mettre des cartons, n’existait déjà plus. Le PSG, concentré sur le jeu, a en tout cas fait son match et il est difficile de dire que sa qualification pour la finale n’est pas méritée.