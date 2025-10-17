ICONSPORT_273046_0086

Le Bayern négocie avec Barcola, coup de chaud au PSG

PSG17 oct. , 12:00
parGuillaume Conte
Le PSG, qui a vu le Bayern Munich venir aux renseignements pour Bradley Barcola, accélère dans les négociations pour sa prolongation de contrat. Car le club allemand met la pression de son côté. 
C’était il y a deux ans. Le PSG mettait le paquet pour recruter Bradley Barcola dans les dernières heures du mercato, et s’offrir ainsi un joueur en pleine explosion du côté de l’Olympique Lyonnais. Après des débuts difficiles, l’ailier français a pris ses marques pour devenir un titulaire sous Luis Enrique. Jusqu’au recrutement de Khvicha Kvaratskhelia, qui lui a fait retrouver un peu trop régulièrement le banc de touche. Néanmoins, entre les blessés et le turnover, Barcola ne peut pas se plaindre de son temps de jeu avec Paris. 
En fin de saison, il sera à deux ans du terme de son contrat, et Luis Campos a clairement envie d’anticiper tout ça. Une prolongation de contrat est dans les tuyaux. Si pour un joueur comme Ousmane Dembélé, les négociations ne vont débuter qu’en novembre quand le Ballon d’Or devrait enfin avoir lancé sa saison, Barcola sait déjà ce que le PSG lui propose. Il s’agit d’un nouveau contrat avec deux ou trois années supplémentaires, et surtout un salaire revu à la hausse selon L’Equipe.

L’ancien lyonnais est tenté d’accepter, mais il ne souhaite pas se précipiter. Liverpool est venu aux renseignements l’été dernier en voyant son statut évoluer et en raison du désir de recrutement offensif des Reds. Désormais, c’est le Bayern Munich qui rêve ouvertement de le piquer au PSG à l’avenir. Selon Sport Bild, le directeur sportif Max Eberl adore le profil de l’international français, et a gardé le contact avec son entourage en permanence ces derniers mois. De quoi permettre au club bavarois de sauter sur l’occasion si jamais Barcola n’est pas satisfait par ce que lui propose le champion de France. 
Le journal allemand affirme même que le Bayern Munich a tenté une première approche auprès du PSG pour un transfert l’été dernier, mais cette idée n’a pas du tout été bien reçue par Nasser Al-Khelaïfi. Voilà aussi pourquoi Luis Campos a décidé de ne pas perdre de temps dans ce dossier, la pression du Bayern Munich étant jugée suffisamment sérieuse pour boucler l’avenir de Barcola jusqu’en 2030 ou au-delà.  
B. Barcola

B. Barcola

FranceFrance Âge 23 Attaquant

UEFA Nations League

Matchs9
Buts2
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Coupe de France

Matchs6
Buts4
Passes décisives4
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs2
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs6
Buts3
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
