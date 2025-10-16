ICONSPORT_154468_0013
Messi et Neymar remis à leur place par le PSG

16 oct.
parQuentin Mallet
L'engouement généré par la saison passée historique du Paris Saint-Germain permet au club de s'assurer des revenus records liés à la vente des maillots. Des chiffres qui dépassent même ceux de l'ère Messi.
En 2021, Lionel Messi surprend le monde entier en annonçant son départ du FC Barcelone. Après des semaines de spéculation, la Pulga s'engage avec le Paris Saint-Germain et permet au club de générer des revenus colossaux grâce à la vente de maillots. Finalement, il aura fallu un exploit collectif historique, contraste parfait à la glorification de l'octuple Ballon d'Or, pour que le PSG explose des records de revenus commerciaux. Du moins, c'est ce à quoi s'attend la direction parisienne si l'on en croit les informations du Parisien. Le média francilien explique que la saison 2025-2026 sera « un grand cru dans les boutiques du PSG », avec des « chiffres [qui] dépassent ceux de l'ère Messi ».
Le PSG explose ses chiffres

La saison 2024-2025 restera dans les annales de l'histoire parisienne pour des raisons sportives, la suivante le sera pour des raisons commerciales. Avec les quelques chiffres que donne Le Parisien, on apprend que les ventes en ligne de maillot ont explosé, avec une hausse de 217% par rapport au premier trimestre de la saison dernière. A Paris, les deux boutiques ont vu leurs chiffres de ventes gonfler de 90% par rapport à la rentrée 2024. Si la saison actuelle n'a pas encore battu de records, la tendance va dans ce sens, affirme-t-on au siège de Boulogne-Billancourt.
Des chiffres qui s'expliquent par la croissance des ventes en France, lesquelles représentent aujourd'hui 80% des ventes totales, mais aussi grâce à l'expansion de la marque à l'international. Les Etats-Unis sont aujourd'hui le deuxième marché le plus porteur, devant la Grande-Bretagne, l'Allemagne et le Japon. En proposant notamment des maillots limités et des produits collectors qui s'arrachent dans des temps record, le PSG se rapproche progressivement du podium des clubs les plus vendeurs au monde. En tout cas, l'écurie parisienne va à nouveau rentrer dans le cercle très fermé des clubs qui vendent plus d'un million de maillots par an, avec le FC Barcelone, Liverpool et le Real Madrid. En attendant la sortie du prochain maillot édition Jordan avant les fêtes de fin d'année, le PSG se frotte déjà les mains.
