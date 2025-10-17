ICONSPORT_272084_0309
PSG : Dembélé sur le départ, la bombe de Walid Acherchour

Désireux de prolonger le contrat d’Ousmane Dembélé mais pas à n’importe quel prix, le Paris Saint-Germain n’arrivera pas à ses fins dans ce dossier, d’après les dires de Walid Acherchour.
En 2025, Ousmane Dembélé est clairement entré dans une nouvelle dimension, celle d’un Ballon d’Or. Auteur d’une énorme saison dernière sous le maillot du PSG, club avec lequel il a notamment remporté la Ligue des Champions et la Supercoupe d’Europe, l’international français voit sa côte grimper en flèche sur le marché des transferts. Même si Dembouz dispose encore d’un contrat jusqu’en 2028 avec le PSG, la direction parisienne a déjà lancé l’opération « Prolongation Dembélé ». Histoire de verrouiller sa nouvelle superstar, Paris veut attaquer les négociations le plus tôt possible.

Sauf qu’entre les futurs contrats à venir de Doué, Barcola ou Fabian Ruiz, et les contraintes du fair-play financier, le PSG ne pourra pas proposer un salaire XXL à Dembélé. Voulant suivre sa politique récente sans retomber dans ses travers de l’époque Messi - Neymar - Mbappé, la direction de Paris ne donnera pas le salaire de 30 ME demandé par le Français. C’est donc pour cela que Walid Acherchour estime que les chemins de Dembélé et de Paris vont se séparer plus tôt que prévu…
« Le PSG et Dembélé ne se mettront pas d'accord »
- Walid Acherchour
« Dembélé est arrivé à Paris avec un très gros salaire déjà. Le PSG avait cru en lui à l’époque, et ça a été payant. Mais le PSG ne doit pas aller dans des sommes délirantes pour tenter de le prolonger. Après Dembélé, quand il regarde Haaland ou les meilleurs attaquants du monde, il doit se dire qu’il mérite une revalorisation salariale avec un montant assez conséquent. Ma théorie est qu'à la fin de l'année ou l'année d'après, le PSG et Dembélé ne se mettront pas d'accord. Dembélé voudra aller chercher un dernier gros contrat dans un championnat où on pourra lui donner, comme en Arabie Saoudite. Et comme avec Donnarumma, le PSG se posera la question de savoir s’il va rester à son meilleur niveau avec un meilleur salaire à assumer. Donc je ne serais pas surpris de le voir partir en Arabie Saoudite ! », a balancé, dans l’After Foot, le consultant de RMC, qui estime que Paris ne pourra pas s’aligner sur les salaires proposés par le nouvel eldorado du football mondial malgré l’argent infini du Qatar.
0
Loading