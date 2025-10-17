PSG : Dembélé sur le départ, la bombe de Walid Acherchour

« Le PSG et Dembélé ne se mettront pas d'accord »- Walid Acherchour
Oui un très grand professionnel. A ce niveau là et à cet âge là, il n'y a pas de mystère.
Le véritable problème n'est pas qu'il ait joué quasiment l'ensemble du match mais bien la sortie de Magoola coupable d'une faute grossière et d'un acte de brutalité.
Le même site à 17:00 "Endrick attend une réponse, ça sent bon pour l’OM" Les agents du joueur vous remercient de participer au montage médiatique que vous dénoncez. Bêêê 🐑
D'autant que c'est trois attaquants au profil différent et c'est plutôt intéressant pour certains matchs
N oublie pas le " bien sage" de repondre apres mes ordres RIRES
🗣💬 @walidacherchour : "Ma théorie est qu'à la fin de l'année ou l'année d'après, le PSG et Dembélé ne se mettront pas d'accord. Dembélé voudra aller chercher un dernier gros contrat dans un championnat où on pourra lui donner, comme l'Arabie Saoudite."