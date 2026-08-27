Le Bayern attaque le PSG pour Mbaye

Le PSG a de grandes chances de perdre Ibrahim Mbaye dans les prochains jours. L'international sénégalais veut quitter le club de la capitale et pourrait rebondir en Bundesliga.

Le Paris Saint-Germain va connaître dans les prochaines heures un départ important en la personne de Bradley Barcola. Le joueur tricolore devrait en effet rejoindre Liverpool pour près de 140 millions d'euros. Les Reds réaliseraient ainsi un énorme coup sur le marché des transferts. Le club de la Mersey avait également pour idée de recruter Ibrahim Mbaye au PSG . Mais plus le temps passe, plus le Sénégalais s'éloigne d'une signature à Liverpool. Qu'il se rassure toutefois, il pourrait tout de même rejoindre l'un des plus grands clubs européens. Ce n'est pas Nicolo Schira qui dira le contraire.

Mbaye au Bayern Munich, ça se précise ?

Sur son compte X, le journaliste a en effet indiqué que le Bayern Munich était entré dans la danse pour recruter le Titi du PSG : « Le Bayern Munich a demandé des informations sur l’ailier du PSG, Ibrahim Mbaye. Le Sénégalais est ouvert à l'idée de quitter Paris cet été pour obtenir du temps de jeu régulier et jouer davantage. Le Bayern suit la situation de près depuis la fenêtre des transferts. »