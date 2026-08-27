PSG : Ferran Torres, attention à l’arnaque

Le PSG ne doit pas s'enflammer avec Ferran Torres, qui n'a pas forcément le niveau d'un joueur offensif majeur du club de la capitale à l'heure actuelle.

Pour ses débuts avec le maillot du PSG sur le dos, Ferran Torres a frappé très fort. Entré en jeu à Rennes alors que son équipe était menée 2-0, l’attaquant espagnol a inscrit un doublé pour sauver les meubles dès la 1ère journée. Des débuts forcément convaincants, et qui vont provoquer le casse-tête dont rêvent les entraineurs, avec des joueurs qui se battent à plusieurs pour avoir une place de titulaire.

Ferran Torres, il calme l'euphorie

Dans la foulée de sa belle saison avec le FC Barcelone et de son fameux but en finale de la Coupe du monde, Ferran Torres marche sur l’eau. Mais attention à la redescente, prévient Walid Acherchour. Dans une intervention à contre-courant sur RMC, le consultant a fait savoir que l’attaquant espagnol n’était pas une machine à buts et n’avait pas forcément la carrure d’un leader offensif pour le PSG. « Je trouve que la trajectoire de Ferran Torres depuis son but en finale de la Coupe du Monde commence à prendre des proportions trop grandes par rapport au joueur qu’il est », a livré Acherchour, qui ne veut pas que son but en finale de la Coupe du monde en fasse tout à coup un immense joueur.

« Depuis, ça devient une star médiatique. Aux États-Unis, t’as l’impression que le mec est devenu R9. Mettre un but dans une finale de Coupe du monde, ça change sa dimension. Maintenant, il ne faut pas que l’on change notre perception sur le joueur qu’il est. Pour moi, ça reste un très bon coup pour le PSG. C’est un meilleur profil que Gonçalo Ramos par rapport à ce que veut Luis Enrique. Mais donner les clés de l’attaque du PSG à Ferran Torres, il faudra me montrer la cassette de certains matchs qu’il te fera gagner comme Ousmane Dembélé ou Khvicha Kvaratskhelia l’ont fait. Pour l’instant, moi, je n’ai pas les images », a rappelé l’intervenant de l’After Foot, qui veut mettre un peu de mesure à la folie Ferran Torres au PSG.