Officiel : Livakovic signe au FC Barcelone

Officiel : Livakovic signe au FC Barcelone

Mercato27 août , 12:02
parGuillaume Conte
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A la recherche d’un gardien remplaçant, le FC Barcelone a bouclé le recrutement de Dominik Livakovic en provenance de Fenerbahçe. Le gardien croate rejoint le Barça sous la forme d’un transfert définitif pour 2 ME, et 2 ME supplémentaires en bonus éventuels.
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Catastrophe pour l'OL, adieu la Ligue des champions

Ah cest sur ca a fait beaucoup en si peu de temps

Paulo Fonseca, l'OL arrête les frais

Le batisseur Aulas? oui oui d'accord la dessus mais dommage qu il en est devenu les 5/6 dernières années de sa presidence le fossoyeur principal

L’OL éliminé, Malick Fofana fait ses valises

Je suis très heureux que mes commentaires te soient insupportable en tout cas! Merciiiiiii MON GRAND! Merciii mille fois pour ce compliment qui me va droit au coeur!! Car si tu les trouves insupportable c'est qu il y a forcement une part de verité dedans... cetet part de verité qui t'enerve mon grand... bisous

OM : McCourt vire Paixao, Emerson, Balerdi et Timber

Balerdi et Timber ok, on peut les remplacer. Mais Emerson et Paixao outch...... Les 4 en même temps ? Faut que quelqu'un fasse un montage vidéo de ce qu'il peut se passer... Il a connu l'envahissement de la Commanderie, ça pourrait être pire.

Paulo Fonseca, l'OL arrête les frais

D'accord, mais sur le papier, l'effectif du Fener est supérieur à celui de l'OL... Et je dis pas ça pour critiquer l'OL, je suis le premier écoeuré par le massacre de l'institution fait par l'autre cow boy. Et j'avais le plus grand respect pour le travail de bâtisseur d'Aulas

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