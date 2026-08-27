Paulo Fonseca, l'OL arrête les frais

Très défiant envers la presse après l'élimination en Ligue des Champions, Paulo Fonseca possède encore un an de contrat, un très gros salaire, mais n'arrive pas à faire passer un cap européen au club.

A l’issue de l’élimination de son équipe face à Fenerbahçe ce jeudi, Paulo Fonseca est apparu forcément déçu, mais surtout très agacé en conférence de presse. Interrogé sur le fait qu’il ait pu fauter tactiquement sur cette rencontre décisive, l’entraineur portugais a décidé de manier l’ironie pour évoquer sa lassitude devant les critiques dont il fait l’objet. « C’est toujours la même question. Je suis habitué. Qu’est-ce que je peux vous dire ? À la fin du match, c’est très facile de parler. La raison, c’est peut-être que je suis un entraîneur de merde », a fini par lâcher l’ancien coach de l’AS Roma.

Il faut dire que, dès la défaite au match aller à Prague, Fonseca a été ciblé pour ses choix tactiques. Mais désormais, c’est tout de même sa préparation des gros matchs qui pose question, car l’OL trébuche toujours quand il faut franchir la dernière marche avec le sentiment de voir les joueurs passer à côté. Les Lyonnais étaient passés au travers la saison dernière quand le podium leur tendait les bras avec deux défaites contre Lens et Toulouse, puis en Coupe de France contre ces mêmes Lensois. Sans compter le Celta Vigo et Manchester United sur les deux dernières éliminations européennes alors que la qualification était largement jouable.

Un vrai blocage qui, selon L’Equipe, pose question sur l’avenir de Paulo Fonseca. Avec son salaire énorme hérité des années Textor, le Portugais est, à moins d’un écroulement total, protégé contre un limogeage. Mais il est dans sa dernière année de contrat, et sa prolongation semble impossible à imaginer. « Une série fâcheuse », comme l’explique le quotidien sportif, pour qui ces revers empêchent l’OL de retrouver son lustre européen, même si Fonseca réussit aussi à fédérer son groupe et à tirer le meilleur de ses joueurs. Une chose utile surtout sur le plan financier, car le club rhodanien est bien content de pouvoir revendre à très bon prix des joueurs qui ont progressé sous sa coupe.