Le PSG sort l'artillerie lourde pour prolonger Doué

Le PSG sort l'artillerie lourde pour prolonger Doué

PSG27 août , 13:00
parHadrien Rivayrand
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Le PSG ne manque pas de travail en interne pour boucler des dossiers chauds. Désiré Doué est concerné, lui qui pourrait signer un nouveau bail dans la capitale.
Au Paris Saint-Germain, les places sont chères et les joueurs de Luis Enrique le savent bien. L'entraîneur du club de la capitale veut continuer à faire jouer la concurrence au sein de son groupe. Mais l'Espagnol a déjà quelques chouchous, et Désiré Doué en fait partie. L'ancien joueur du Stade Rennais a peu à peu gagné sa place après des débuts compliqués. Titulaire ces derniers temps, l'international français dispose encore d'une belle marge de progression. Le PSG le sait et souhaite miser sur lui pour les prochaines années.

Désiré Doué, ça sent bon la prolongation ? 

Selon les dernières informations du compte La Source Parisienne, le Paris Saint-Germain travaille activement sur la prolongation de Désiré Doué, dont le contrat expire actuellement en juin 2029. Les champions d'Europe souhaitent lui proposer un nouveau bail de deux années supplémentaires, ce qui le lierait au PSG jusqu'en 2031. Tous les voyants seraient au vert pour qu'un accord puisse être trouvé entre les différentes parties.

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À noter que le PSG serait en train de négocier avec deux frères Doué ces dernières heures, puisque Sacha Tavolieri indique que les pensionnaires du Parc des Princes souhaitent également tenter leur chance pour recruter Guéla Doué dans les derniers jours de ce mercato estival.
En attendant de savoir si son frère le rejoindra prochainement au Paris Saint-Germain, Désiré Doué aura à cœur de bien se préparer pour le déplacement à Lille, ce vendredi soir, en Ligue 1. Le club de la capitale n'a pu faire mieux qu'un match nul 2-2 à Rennes il y a quelques jours et Luis Enrique attend une vive réaction de ses hommes dans le Nord de la France.
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