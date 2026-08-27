L'ASSE refuse une offre honteuse pour Stassin

Le batisseur Aulas? oui oui d'accord la dessus mais dommage qu il en est devenu les 5/6 dernières années de sa presidence le fossoyeur principal
Je suis très heureux que mes commentaires te soient insupportable en tout cas! Merciiiiiii MON GRAND! Merciii mille fois pour ce compliment qui me va droit au coeur!! Car si tu les trouves insupportable c'est qu il y a forcement une part de verité dedans... cetet part de verité qui t'enerve mon grand... bisous
Balerdi et Timber ok, on peut les remplacer. Mais Emerson et Paixao outch...... Les 4 en même temps ? Faut que quelqu'un fasse un montage vidéo de ce qu'il peut se passer... Il a connu l'envahissement de la Commanderie, ça pourrait être pire.
D'accord, mais sur le papier, l'effectif du Fener est supérieur à celui de l'OL... Et je dis pas ça pour critiquer l'OL, je suis le premier écoeuré par le massacre de l'institution fait par l'autre cow boy. Et j'avais le plus grand respect pour le travail de bâtisseur d'Aulas
Ne te donne pas autant d’importance : je n’ai pas créé un compte « pour toi ». J’ai créé un nouveau compte parce que l’ancien a été banni, et j’ai simplement repris le surnom que je te donnais déjà. Pourquoi celui-là ? Parce que tu incarnes parfaitement le petit prétentieux persuadé d’avoir la science infuse, qui présente chacune de ses opinions comme une vérité absolue et traite les autres de débiles dès qu’ils le contredisent. Ce n’est donc pas parce que tu critiques l’OL que je t’appelle comme ça, mais parce que ta suffisance rend chacun de tes commentaires insupportable. Tu crois tellement avoir toujours raison que tu n’as même pas envisagé cette explication avant de conclure, encore une fois, que tu savais tout. Merci d’avoir toi-même démontré pourquoi ce surnom te correspond aussi bien. 😂
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|3
|1
|1
|0
|0
|4
|0
|4
|3
|1
|1
|0
|0
|5
|2
|3
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|1
|0
|0
|1
|2
|5
|-3
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|4
|-4
Loading