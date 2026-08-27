L'ASSE refuse une offre honteuse pour Stassin

L'ASSE ne dira pas non à la possibilité de vendre Lucas Stassin dans les prochains jours. Mais les Verts attendent la bonne offre pour le lâcher.

L' AS Saint-Étienne a parfaitement débuté sa saison en Ligue 2 et compte bien poursuivre sur sa lancée dans les prochaines semaines. Les Verts savent toutefois que l'équilibre reste fragile et que cette fin de mercato estival sera mouvementée. Parmi les joueurs qui disposent d'un bon de sortie dans le Forez : Lucas Stassin. Le Belge souhaite partir, mais peine pour le moment à trouver preneur. Pourtant, l'attaquant dispose bien de quelques touches intéressantes sur le papier.

Stassin vendu, l'AS Saint-Etienne est inflexible

L'ASSE souhaite vendre définitivement Stassin et ne veut pas entendre parler d'un prêt. Ces dernières heures, c'est pourtant cette formule que Norwich a proposée aux Verts selon les informations de Danny Rose. Une proposition immédiatement refusée par la direction de l'AS Saint-Étienne. À noter que Wrexham a également des vues sur Lucas Stassin de l'autre côté de la Manche. En France, le LOSC et Strasbourg suivent attentivement sa situation, tout comme le Betis en Espagne.

Pour rappel, les pensionnaires de Geoffroy-Guichard demandent près de 20 millions d'euros pour laisser partir le natif de Braine-le-Comte. Une somme jugée élevée par de nombreux clubs intéressés. Reste à savoir si les Verts accepteront prochainement de revoir leurs exigences à la baisse, alors que la fin du mercato estival approche à grands pas.

En attendant d'en savoir plus sur son avenir, Lucas Stassin devra rester concentré sur sa préparation et ses objectifs à venir. L'international belge a du talent à revendre et souhaite clairement évoluer dans un autre championnat que la Ligue 2. De son côté, l'ASSE devra rapidement trouver la meilleure solution pour permettre à toutes les parties d'y trouver leur compte dans ce dossier mercato qui traîne pas mal.