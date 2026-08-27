Le flop Delap signe à Nottingham pour 52 ME (officiel)

et le premier ? il repousse devant lui, juste dans les pieds de l’adversaire… 🙄🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
logique au parc les virages son loin mdr
en FarmersLigue il n’y a que 2 stades où les boucliers sont de sortie … les Zozolympiques et la Lfp laisse faire… 🤮🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
"tu es " et c'est moi l'enfant mdr
faut au moins 2 ou 3 blockeur de pub… 🙃🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|3
|1
|1
|0
|0
|4
|0
|4
|3
|1
|1
|0
|0
|5
|2
|3
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|1
|1
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|1
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|2
|2
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|1
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|1
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|1
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|1
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|0
|1
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|1
|-1
|0
|1
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|0
|1
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|2
|-2
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|1
|0
|0
|1
|2
|5
|-3
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|4
|-4
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Wearing the famous Garibaldi. 🪡