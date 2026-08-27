Le flop Delap signe à Nottingham pour 52 ME (officiel)

Le flop Delap signe à Nottingham pour 52 ME (officiel)

Premier League27 août , 13:02
parHadrien Rivayrand
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Liam Delap n'est plus un joueur de Chelsea. L'attaquant a été vendu ce jeudi à Nottingham Forest pour 52 millions d'euros. Pour rappel, il avait rejoint les Blues en 2025 en provenance d'Ipswich Town pour 35,5 millions d'euros.
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et le premier ? il repousse devant lui, juste dans les pieds de l’adversaire… 🙄🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

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logique au parc les virages son loin mdr

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en FarmersLigue il n’y a que 2 stades où les boucliers sont de sortie … les Zozolympiques et la Lfp laisse faire… 🤮🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

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"tu es " et c'est moi l'enfant mdr

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faut au moins 2 ou 3 blockeur de pub… 🙃🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

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