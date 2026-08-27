OM : L'agence de McCourt fait capoter le transfert de Timber

OM : L'agence de McCourt fait capoter le transfert de Timber

OM27 août , 13:30
parHadrien Rivayrand
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L'OM pourrait encore perdre pas mal de joueurs en cette fin de mercato. C'est notamment le cas de Quinten Timber.
L'Olympique de Marseille doit encore dégraisser son effectif alors que la fin du mercato approche. Le club phocéen n'aura pas d'autre choix que de sacrifier certains joueurs importants. Igor Paixão est notamment annoncé sur le départ. Une possible vente qui divise le club en interne, entre un Frank McCourt qui souhaite se séparer rapidement du Brésilien et Bruno Genesio qui veut le conserver à tout prix. Outre Paixão, un autre joueur est régulièrement annoncé sur le départ, à savoir Quinten Timber. Mais le Néerlandais est encore loin d'avoir quitté la Canebière.

Timber, l'OM bloqué au mercato ? 

Sur son compte X, Romain Molina est en effet revenu sur le dossier Timber. Selon lui, Frank McCourt bloquerait indirectement son départ vers l'Angleterre : « Depuis l’approche de Crystal Palace envers Timber, il y a eu un vrai souci à cause des agents/commissions/mandats. Les représentants d’Unique Sports (la société qui a récupéré l’exclusivité des ventes pour cet été à Marseille) se sont mis au milieu du deal alors qu’ils n’avaient rien à voir, ce qui ne plaît évidemment pas aux agents ayant le contrat de représentation du joueur (Forza, où on retrouve d’ailleurs le frère de Timber…).
Avoir donné un mandat exclusif de vente à TOUS les joueurs à Unique Sports est l’une des plus belles âneries commises par McCourt parmi toutes celles déjà réalisées. »

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Le temps presse pourtant à l'Olympique de Marseille, contraint de réaliser des ventes conséquentes en cette fin de mercato, sous peine de nouvelles sanctions de la part de la DNCG et de l'UEFA. Plusieurs joueurs ont été placés sur la liste des transferts et du mouvement est encore à prévoir dans le sens des départs. En revanche, les arrivées restent beaucoup plus incertaines. Au 27 août, l'OM n'a encore recruté... personne, ce qui revoit forcément encore plus à la baisse les futures ambitions phocéennes cette saison.
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