OM : McCourt vire Paixao, Emerson, Balerdi et Timber

Frank McCourt est déterminé à continuer de vider l'effectif de Bruno Genesio, et il s'attaque désormais aux titulaires marseillais pour une fin de mercato explosive.

Souvent connu pour être un club incandescent, l’OM va être en feu dans les prochains jours. Et ce n’est pas en raison de la première place actuelle et du déplacement de prestige à Monaco de dimanche soir. Le championnat passe pour le moment au second plan malgré le début réussi contre Strasbourg (4-0). Bruno Genesio s’inquiète de voir son effectif se dépeupler et de perdre ses meilleurs joueurs pour le reste de la saison. Car la volonté de Frank McCourt de faire chuter la masse salariale et d’enregistrer encore plusieurs départs a de quoi faire trembler.

Ainsi, selon les révélations de La Provence, quatre joueurs sont poussés dehors d’ici à mardi soir, et l’impact sportif sera terrible. Le propriétaire Frank McCourt est prêt à accepter la première offre correcte pour Igor Paixao, qui est la première force offensive de l’OM en ce début de saison. Le Brésilien ne souhaite pas quitter Marseille, mais il se résigne progressivement et sa famille poste même des messages d’adieux sur les réseaux sociaux, ce qui n’est jamais bon signe.

Mais en plus de la grosse vente de Paixao, attendu pour plus de 30 millions d’euros, trois autres joueurs qui ont la cote sont invités à se trouver un nouveau club. L’OM aimerait voir Quinten Timber, dragué par Crystal Palace, Emerson Palmieri et Leonardo Balerdi s’en aller dans les derniers jours du mois d’août. Ces quatre départs seraient la seule condition qui rendrait possible l’arrivée de nouvelles recrues.

Autant dire que le chantier est encore énorme pour un club dont l’effectif se réduit drastiquement à l’approche de la fin du mercato. Et si Bruno Genesio entend bien s’appuyer sur les jeunes cette saison, l’entraineur marseillais semble proche d’avoir atteint sa limite en ce qui concerne les départs des joueurs avec lesquels il a travaillé tout l’été pour mettre sur pied une équipe compétitive.