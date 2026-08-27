OM : McCourt vire Paixao, Emerson, Balerdi et Timber

OM : McCourt vire Paixao, Emerson, Balerdi et Timber

OM27 août , 12:00
parGuillaume Conte
2
Ajouter comme source préférée sur Google
Frank McCourt est déterminé à continuer de vider l'effectif de Bruno Genesio, et il s'attaque désormais aux titulaires marseillais pour une fin de mercato explosive.
Souvent connu pour être un club incandescent, l’OM va être en feu dans les prochains jours. Et ce n’est pas en raison de la première place actuelle et du déplacement de prestige à Monaco de dimanche soir. Le championnat passe pour le moment au second plan malgré le début réussi contre Strasbourg (4-0). Bruno Genesio s’inquiète de voir son effectif se dépeupler et de perdre ses meilleurs joueurs pour le reste de la saison. Car la volonté de Frank McCourt de faire chuter la masse salariale et d’enregistrer encore plusieurs départs a de quoi faire trembler.
Ainsi, selon les révélations de La Provence, quatre joueurs sont poussés dehors d’ici à mardi soir, et l’impact sportif sera terrible. Le propriétaire Frank McCourt est prêt à accepter la première offre correcte pour Igor Paixao, qui est la première force offensive de l’OM en ce début de saison. Le Brésilien ne souhaite pas quitter Marseille, mais il se résigne progressivement et sa famille poste même des messages d’adieux sur les réseaux sociaux, ce qui n’est jamais bon signe.
Mais en plus de la grosse vente de Paixao, attendu pour plus de 30 millions d’euros, trois autres joueurs qui ont la cote sont invités à se trouver un nouveau club. L’OM aimerait voir Quinten Timber, dragué par Crystal Palace, Emerson Palmieri et Leonardo Balerdi s’en aller dans les derniers jours du mois d’août. Ces quatre départs seraient la seule condition qui rendrait possible l’arrivée de nouvelles recrues.
Autant dire que le chantier est encore énorme pour un club dont l’effectif se réduit drastiquement à l’approche de la fin du mercato. Et si Bruno Genesio entend bien s’appuyer sur les jeunes cette saison, l’entraineur marseillais semble proche d’avoir atteint sa limite en ce qui concerne les départs des joueurs avec lesquels il a travaillé tout l’été pour mettre sur pied une équipe compétitive.

Lire aussi

OM : Un mois de trahison, Bruno Genesio craqueOM : Un mois de trahison, Bruno Genesio craque
OM : La Provence apporte cinq mauvaises nouvellesOM : La Provence apporte cinq mauvaises nouvelles
Articles Recommandés
Ol Fiasco Europeen Le Meme Joueur Toujours Accuse
OL

OL : Fiasco européen, le même joueur toujours accusé

Le Bayern Attaque Le Psg Pour Mbaye Niang
PSG

Le Bayern attaque le PSG pour Mbaye Niang

Officiel Livakovic Signe Au Fc Barcelone
Mercato

Officiel : Livakovic signe au FC Barcelone

Lasse Refuse Une Offre Honteuse Pour Stassin
ASSE

L'ASSE refuse une offre honteuse pour Stassin

Fil Info

27 août , 12:40
OL : Fiasco européen, le même joueur toujours accusé
27 août , 12:20
Le Bayern attaque le PSG pour Mbaye Niang
27 août , 12:02
Officiel : Livakovic signe au FC Barcelone
27 août , 11:30
L'ASSE refuse une offre honteuse pour Stassin
27 août , 11:00
Paulo Fonseca, l'OL arrête les frais
27 août , 10:45
Atlético : Soudainement malade, Julian Alvarez disparait
27 août , 10:30
Barcola : Liverpool offre 116 ME, le PSG dit oui !
27 août , 10:00
OM : La Provence apporte cinq mauvaises nouvelles
27 août , 9:40
OL : Antonio Ferreira risque très gros

Derniers commentaires

Catastrophe pour l'OL, adieu la Ligue des champions

Ah cest sur ca a fait beaucoup en si peu de temps

Paulo Fonseca, l'OL arrête les frais

Le batisseur Aulas? oui oui d'accord la dessus mais dommage qu il en est devenu les 5/6 dernières années de sa presidence le fossoyeur principal

L’OL éliminé, Malick Fofana fait ses valises

Je suis très heureux que mes commentaires te soient insupportable en tout cas! Merciiiiiii MON GRAND! Merciii mille fois pour ce compliment qui me va droit au coeur!! Car si tu les trouves insupportable c'est qu il y a forcement une part de verité dedans... cetet part de verité qui t'enerve mon grand... bisous

OM : McCourt vire Paixao, Emerson, Balerdi et Timber

Balerdi et Timber ok, on peut les remplacer. Mais Emerson et Paixao outch...... Les 4 en même temps ? Faut que quelqu'un fasse un montage vidéo de ce qu'il peut se passer... Il a connu l'envahissement de la Commanderie, ça pourrait être pire.

Paulo Fonseca, l'OL arrête les frais

D'accord, mais sur le papier, l'effectif du Fener est supérieur à celui de l'OL... Et je dis pas ça pour critiquer l'OL, je suis le premier écoeuré par le massacre de l'institution fait par l'autre cow boy. Et j'avais le plus grand respect pour le travail de bâtisseur d'Aulas

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
31100404
2Lens logo
Lens
31100523
3LOSC Lille logo
LOSC Lille
31100202
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
31100202
5Monaco logo
Monaco
31100101
6Brest logo
Brest
11010220
7Le Mans logo
Le Mans
11010220
8Rennes logo
Rennes
11010220
9Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
11010220
10Lorient logo
Lorient
11010000
11Nice logo
Nice
11010000
12Paris logo
Paris
11010000
13Troyes logo
Troyes
11010000
14Le Havre logo
Le Havre
0100101-1
15Toulouse logo
Toulouse
0100102-2
16Angers SCO logo
Angers SCO
0100102-2
17Auxerre logo
Auxerre
0100125-3
18Strasbourg logo
Strasbourg
0100104-4

Loading