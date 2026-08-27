Barcola : Liverpool offre 116 ME, le PSG dit oui !

C'est fini pour Bradley Barcola et le PSG. L'offre nocturne de Liverpool a été acceptée et les derniers détails de son transfert se finalisent.

Cela a été annoncé depuis plusieurs semaines désormais, mais les positions de Liverpool et du PSG se sont tellement rapprochées qu’un accord est désormais considéré comme imminent pour le transfert de Bradley Barcola. A tel point que le joueur parisien commence à préparer son départ de la capitale, et qu’une visite médicale, préalable à la signature de son contrat, est tout proche d’être programmée. Sky Sports Deutschland, qui suit le dossier de près depuis le début, dévoile que le PSG et Liverpool sont au stade final des négociations. Et à ce niveau des discussions, ce sont seulement les derniers détails qui doivent être réglés pour que ce transfert soit finalisé.

Plus personne ne remet en doute la conclusion de ce transfert, et The Athletic a apporté des précisions financières sur le montage définitif. Dans la soirée de mercredi, les Reds ont en effet posé 116 millions d’euros en cash sur la table pour le transfert de l’ancien lyonnais. Avec les bonus éventuels, ce transfert pourra grimper à 140 millions d’euros. Un chiffre que le club de la Mersey ne voulait absolument pas dépasser, pour ne pas casser une nouvelle fois son record du joueur le plus onéreux, qui reste Alexander Isak avec les 150 millions d’euros bonus compris de l’été dernier.

Accord de principe entre le PSG et Liverpool

Liverpool a donc plutôt eu gain de cause, par rapport aux exigences élevées du PSG qui ont été revues à deux reprises à la baisse. En tout cas, l’accord de principe est obtenu et ce sont désormais les modalités de versement et les éléments déclencheurs de bonus qui sont finalisés. Le joueur a été prévenu de cette avancée majeure et devrait même signer chez les Reds avant le rush de la dernière heure, puisque son arrivée est prévue pour le week-end prochain. Sky Sports estime même que cela pourrait être définitivement bouclé dans les prochaines heures, signe que Bradley Barcola ne rejouera plus sous les couleurs du PSG.