OL : Fiasco européen, le même joueur toujours accusé

Encore un échec européen qui fait très mal à Lyon, mais c'est la performance d'Ainsley Maitland-Niles qui cristallise encore beaucoup de critiques au lendemain de l'élimination de l'OL.

La marche était trop haute pour l’OL, qui n’a pas su se défaire de Fenerbahçe malgré une équipe turque loin d’être impressionnante dans le jeu. La Ligue des Champions passe sous le nez des Lyonnais, qui vont devoir se remettre de cette désillusion. Les matchs vont s’enchainer avec la Ligue 1 qui continue dès ce week-end contre Le Havre. A quelques jours de la fin du mercato, il y a certainement quelques joueurs qui vont en prendre pour leur grade dans les travées du Groupama Stadium ce samedi.

Maitland-Niles, ses passages à vide coûtent cher

Et notamment un Ainsley Maitland-Niles qui est en train de faire l’unanimité contre lui. Le latéral anglais est toujours aussi apathique, et sa défense sur le premier but de Fenerbahçe a fait bondir les fans lyonnais. Dans les journaux aussi, l’ancien d’Arsenal prend cher. L’Equipe lui colle un 3/10. « L'Anglais était une nouvelle fois dans un jour sans et l'OL l'a payé très cher. Il laisse Aydin centrer tranquillement sur l'ouverture du score et se fait littéralement manger par Brown sur le deuxième but turc (28e). Offensivement, il offre le ballon du 1-2 à Fofana (61e) mais il a trop pesé négativement », a lancé le quotidien sportif. De quoi s’interroger sur la décision de Paulo Fonseca de mettre Zachary Athekame sur le banc pour ce match.

De son côté, Le Progrès a classé sans problème « AMN » dans ses flops. « Maintes fois raillé par les supporters pour ses oublis et son manque de mordant défensif, il leur a donné deux grosses désillusions à moins de cinq minutes d’intervalle, ne comblant pas les trois mètres le séparant d’Aydin pendant plusieurs secondes avant le centre amenant le premier but de Muriqi, qui a croqué tout cru Abner au duel. Avant de laisser Brown attaquer ce corner au 2e poteau et condamner un peu plus l’OL. Et ce ne sont pas ses deux bons centres, dont la passe décisive pour Fofana, qui le sauvent », a livré le quotidien régional, pour qui cette irrégularité et cette passivité coutent très cher à Lyon. Mais à moins d’un sursaut de dernière minute, le départ d’Ainsley Maitland-Niles n’est pas prévu sur les prochains jours.