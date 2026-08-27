OL : Fiasco européen, le même joueur toujours accusé

OL : Fiasco européen, le même joueur toujours accusé

OL27 août , 12:40
parGuillaume Conte
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Encore un échec européen qui fait très mal à Lyon, mais c'est la performance d'Ainsley Maitland-Niles qui cristallise encore beaucoup de critiques au lendemain de l'élimination de l'OL.
La marche était trop haute pour l’OL, qui n’a pas su se défaire de Fenerbahçe malgré une équipe turque loin d’être impressionnante dans le jeu. La Ligue des Champions passe sous le nez des Lyonnais, qui vont devoir se remettre de cette désillusion. Les matchs vont s’enchainer avec la Ligue 1 qui continue dès ce week-end contre Le Havre. A quelques jours de la fin du mercato, il y a certainement quelques joueurs qui vont en prendre pour leur grade dans les travées du Groupama Stadium ce samedi.

Maitland-Niles, ses passages à vide coûtent cher

Et notamment un Ainsley Maitland-Niles qui est en train de faire l’unanimité contre lui. Le latéral anglais est toujours aussi apathique, et sa défense sur le premier but de Fenerbahçe a fait bondir les fans lyonnais. Dans les journaux aussi, l’ancien d’Arsenal prend cher. L’Equipe lui colle un 3/10. « L'Anglais était une nouvelle fois dans un jour sans et l'OL l'a payé très cher. Il laisse Aydin centrer tranquillement sur l'ouverture du score et se fait littéralement manger par Brown sur le deuxième but turc (28e). Offensivement, il offre le ballon du 1-2 à Fofana (61e) mais il a trop pesé négativement », a lancé le quotidien sportif. De quoi s’interroger sur la décision de Paulo Fonseca de mettre Zachary Athekame sur le banc pour ce match.

Lire aussi

Indice UEFA : L'OL éliminé, la France en larmesIndice UEFA : L'OL éliminé, la France en larmes
OL : Antonio Ferreira risque très grosOL : Antonio Ferreira risque très gros
De son côté, Le Progrès a classé sans problème « AMN » dans ses flops. « Maintes fois raillé par les supporters pour ses oublis et son manque de mordant défensif, il leur a donné deux grosses désillusions à moins de cinq minutes d’intervalle, ne comblant pas les trois mètres le séparant d’Aydin pendant plusieurs secondes avant le centre amenant le premier but de Muriqi, qui a croqué tout cru Abner au duel. Avant de laisser Brown attaquer ce corner au 2e poteau et condamner un peu plus l’OL. Et ce ne sont pas ses deux bons centres, dont la passe décisive pour Fofana, qui le sauvent », a livré le quotidien régional, pour qui cette irrégularité et cette passivité coutent très cher à Lyon. Mais à moins d’un sursaut de dernière minute, le départ d’Ainsley Maitland-Niles n’est pas prévu sur les prochains jours.
Articles Recommandés
Le Bayern Attaque Le Psg Pour Mbaye Niang
PSG

Le Bayern attaque le PSG pour Mbaye Niang

Officiel Livakovic Signe Au Fc Barcelone
Mercato

Officiel : Livakovic signe au FC Barcelone

Om Mccourt Vire Paixao Emerson Balerdi Et Timber
OM

OM : McCourt vire Paixao, Emerson, Balerdi et Timber

Lasse Refuse Une Offre Honteuse Pour Stassin
ASSE

L'ASSE refuse une offre honteuse pour Stassin

Fil Info

27 août , 12:20
Le Bayern attaque le PSG pour Mbaye Niang
27 août , 12:02
Officiel : Livakovic signe au FC Barcelone
27 août , 12:00
OM : McCourt vire Paixao, Emerson, Balerdi et Timber
27 août , 11:30
L'ASSE refuse une offre honteuse pour Stassin
27 août , 11:00
Paulo Fonseca, l'OL arrête les frais
27 août , 10:45
Atlético : Soudainement malade, Julian Alvarez disparait
27 août , 10:30
Barcola : Liverpool offre 116 ME, le PSG dit oui !
27 août , 10:00
OM : La Provence apporte cinq mauvaises nouvelles
27 août , 9:40
OL : Antonio Ferreira risque très gros

Derniers commentaires

Catastrophe pour l'OL, adieu la Ligue des champions

Ah cest sur ca a fait beaucoup en si peu de temps

Paulo Fonseca, l'OL arrête les frais

Le batisseur Aulas? oui oui d'accord la dessus mais dommage qu il en est devenu les 5/6 dernières années de sa presidence le fossoyeur principal

L’OL éliminé, Malick Fofana fait ses valises

Je suis très heureux que mes commentaires te soient insupportable en tout cas! Merciiiiiii MON GRAND! Merciii mille fois pour ce compliment qui me va droit au coeur!! Car si tu les trouves insupportable c'est qu il y a forcement une part de verité dedans... cetet part de verité qui t'enerve mon grand... bisous

OM : McCourt vire Paixao, Emerson, Balerdi et Timber

Balerdi et Timber ok, on peut les remplacer. Mais Emerson et Paixao outch...... Les 4 en même temps ? Faut que quelqu'un fasse un montage vidéo de ce qu'il peut se passer... Il a connu l'envahissement de la Commanderie, ça pourrait être pire.

Paulo Fonseca, l'OL arrête les frais

D'accord, mais sur le papier, l'effectif du Fener est supérieur à celui de l'OL... Et je dis pas ça pour critiquer l'OL, je suis le premier écoeuré par le massacre de l'institution fait par l'autre cow boy. Et j'avais le plus grand respect pour le travail de bâtisseur d'Aulas

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
31100404
2Lens logo
Lens
31100523
3LOSC Lille logo
LOSC Lille
31100202
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
31100202
5Monaco logo
Monaco
31100101
6Brest logo
Brest
11010220
7Le Mans logo
Le Mans
11010220
8Rennes logo
Rennes
11010220
9Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
11010220
10Lorient logo
Lorient
11010000
11Nice logo
Nice
11010000
12Paris logo
Paris
11010000
13Troyes logo
Troyes
11010000
14Le Havre logo
Le Havre
0100101-1
15Toulouse logo
Toulouse
0100102-2
16Angers SCO logo
Angers SCO
0100102-2
17Auxerre logo
Auxerre
0100125-3
18Strasbourg logo
Strasbourg
0100104-4

Loading