Le Barça vire Dro, le PSG a peur

PSG23 janv. , 17:20
parGuillaume Conte
Le PSG n'arrive pas à finaliser la venue de Dro Fernandez, qui est pourtant poussé dehors par le FC Barcelone maintenant qu'il a fait le choix de rejoindre Paris. Un dossier assez mystérieux.
Cela ne devait pas en être un, mais le cas Dro Fernandez est en train de devenir un feuilleton. Le jeune milieu de terrain possède une clause libératoire à 6 millions d’euros, et elle doit être activée pour qu’il puisse signer avec le PSG en ce mois de janvier. Une arrivée faite à la demande de Luis Enrique, qui a pu discuter facilement avec le joueur, dont il partage le même agent. Tout semble donc facile puisqu’en théorie, Paris n’a même pas besoin de discuter avec son club actuel du FC Barcelone. Et pourtant, le dossier traine.
C’est même beaucoup plus clair du côté du Barça, que du côté du Paris SG. En effet, Hansi Flick a reconnu que Dro Fernandez allait quitter le club et l’a déploré en conférence de presse la semaine dernière. Alejandro Balé, joueur du club catalan, a même souhaité bonne chance à son coéquipier pour sa nouvelle aventure sur les réseaux sociaux. Dégoûté, le FC Barcelone l’a enlevé de la photo officielle pour cette saison, et il est désormais à l’entrainement à part, loin du groupe professionnel.

Le PSG veut rester ami avec le Barça

Malgré cela, le PSG ne l’a toujours pas fait signer. Selon RMC, le club parisien ne souhaite pas entretenir de mauvaises relations avec le FC Barcelone. La paix a été trouvée récemment, lors du match entre les deux clubs à l’automne dernier, et l’idée de payer un transfert légèrement supérieur au montant de la clause libératoire fait son chemin. Voilà qui explique les tractations, même si « certains proches du dossier » estiment selon RMC que l’arrivée de Dro pourrait même ne pas se faire.
Un mystère total donc, même si le joueur et le PSG restent confiants sur cette future arrivée, demandée par Luis Enrique pour un joueur qui n’a pas forcément le niveau actuellement pour avoir un énorme impact dans le jeu parisien.

