Kvaratskhelia et Luis Enrique, ça chauffe au PSG

Eblouissant la saison dernière, Khvicha Kvaratskhelia est beaucoup plus irrégulier depuis quelques mois avec le PSG. De quoi agacer son entraîneur Luis Enrique, qui l’a fait démarrer sur le banc contre le Sporting.

Recrue phare du Paris Saint-Germain lors du mercato hivernal de 2025 il y a tout juste un an, Khvicha Kvaratskhelia a eu un impact immédiat sur les résultats du club parisien. Installé à gauche de l’attaque par Luis Enrique, l’ancien joueur de Naples a fait preuve d’une efficacité redoutable, en plus d’être très important pour le collectif grâce à ses efforts défensifs et à sa force de percussion. Le PSG aimerait retrouver le Géorgien à ce niveau, ce qui n’est clairement pas le cas depuis le début de la saison 2025-2026.

Kvaratskhelia affiche un total de 7 buts et 5 passes décisives mais au-delà des chiffres, l’attaquant de 24 ans donne la désagréable impression de choisir ses matchs comme le souligne Le Parisien dans son édition du jour. « Parfois quelconque dans les rendez-vous domestiques, il se transforme dans les sommets » regrette le média parisien, qui redoute que cela déplaise fortement à Luis Enrique dans le temps.

« Compte tenu de son aisance quand retentit la petite musique de l’UEFA, sa présence sur le banc a étonné contre le Sporting. Peut-être Luis Enrique lui reproche-t-il son manque de pressing sur Thiago Santos, latéral droit de Lille, vendredi en Ligue 1. Le numéro 7 s’est abonné à l’inconstance cette saison » écrivent nos confrères Dominique Sévérac et Benjamin Quarez. Un très gros défaut que Luis Enrique déteste et que Khvicha Kvaratskhelia va donc devoir gommer au plus vite. Heureusement pour lui, l’ailier gauche géorgien du Paris Saint-Germain ne souffre pas d’une concurrence démentielle à son poste puisque les autres attaquants ne sont pas vraiment en meilleure forme. écrivent nos confrères Dominique Sévérac et Benjamin Quarez. Un très gros défaut que Luis Enrique déteste et que Khvicha Kvaratskhelia va donc devoir gommer au plus vite. Heureusement pour lui, l’ailier gauche géorgien du Paris Saint-Germain ne souffre pas d’une concurrence démentielle à son poste puisque les autres attaquants ne sont pas vraiment en meilleure forme.

Kvara accusé de choisir ses matchs

Si Ousmane Dembélé revient bien, ce n’est pas le cas de Désiré Doué et de Bradley Barcola, bien loin eux aussi de leur meilleur niveau en ce début d’année 2026. En pleine bourre, Ibrahim Mbaye va offrir une solution de plus à Luis Enrique après son sacre avec le Sénégal à la CAN. Difficile toutefois d’imaginer le Titi parisien inquiéter Khvicha Kvaratskhelia à court terme. Le Géorgien va donc rapidement devoir retrouver son meilleur niveau et la constance qui va avec, au risque de mettre son entraîneur dans une colère noire.