ICONSPORT_282905_0160

Kvaratskhelia et Luis Enrique, ça chauffe au PSG

PSG22 janv. , 13:00
parCorentin Facy
0
Eblouissant la saison dernière, Khvicha Kvaratskhelia est beaucoup plus irrégulier depuis quelques mois avec le PSG. De quoi agacer son entraîneur Luis Enrique, qui l’a fait démarrer sur le banc contre le Sporting.
Recrue phare du Paris Saint-Germain lors du mercato hivernal de 2025 il y a tout juste un an, Khvicha Kvaratskhelia a eu un impact immédiat sur les résultats du club parisien. Installé à gauche de l’attaque par Luis Enrique, l’ancien joueur de Naples a fait preuve d’une efficacité redoutable, en plus d’être très important pour le collectif grâce à ses efforts défensifs et à sa force de percussion. Le PSG aimerait retrouver le Géorgien à ce niveau, ce qui n’est clairement pas le cas depuis le début de la saison 2025-2026.
Kvaratskhelia affiche un total de 7 buts et 5 passes décisives mais au-delà des chiffres, l’attaquant de 24 ans donne la désagréable impression de choisir ses matchs comme le souligne Le Parisien dans son édition du jour. « Parfois quelconque dans les rendez-vous domestiques, il se transforme dans les sommets » regrette le média parisien, qui redoute que cela déplaise fortement à Luis Enrique dans le temps.
« Compte tenu de son aisance quand retentit la petite musique de l’UEFA, sa présence sur le banc a étonné contre le Sporting. Peut-être Luis Enrique lui reproche-t-il son manque de pressing sur Thiago Santos, latéral droit de Lille, vendredi en Ligue 1. Le numéro 7 s’est abonné à l’inconstance cette saison » écrivent nos confrères Dominique Sévérac et Benjamin Quarez. Un très gros défaut que Luis Enrique déteste et que Khvicha Kvaratskhelia va donc devoir gommer au plus vite. Heureusement pour lui, l’ailier gauche géorgien du Paris Saint-Germain ne souffre pas d’une concurrence démentielle à son poste puisque les autres attaquants ne sont pas vraiment en meilleure forme.

Kvara accusé de choisir ses matchs

Si Ousmane Dembélé revient bien, ce n’est pas le cas de Désiré Doué et de Bradley Barcola, bien loin eux aussi de leur meilleur niveau en ce début d’année 2026. En pleine bourre, Ibrahim Mbaye va offrir une solution de plus à Luis Enrique après son sacre avec le Sénégal à la CAN. Difficile toutefois d’imaginer le Titi parisien inquiéter Khvicha Kvaratskhelia à court terme. Le Géorgien va donc rapidement devoir retrouver son meilleur niveau et la constance qui va avec, au risque de mettre son entraîneur dans une colère noire.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_282747_0173
Rennes

Rennes : La liste des candidats pour Meïté est énorme

le psg refuse une premiere offre a 30me pour lee kang in iconsport 267396 0707 398062
PSG

L’offre de l’Atlético fait halluciner le PSG

ICONSPORT_282770_0177
OL

EL : Berne-OL, ce sera sur Canal+ Live10

ICONSPORT_282991_0132
OM

OM : « C’est un problème », Pierre Ménès se paie Greenwood

Fil Info

22 janv. , 15:00
Rennes : La liste des candidats pour Meïté est énorme
22 janv. , 14:40
L’offre de l’Atlético fait halluciner le PSG
22 janv. , 14:20
EL : Berne-OL, ce sera sur Canal+ Live10
22 janv. , 14:00
OM : « C’est un problème », Pierre Ménès se paie Greenwood
22 janv. , 13:40
Rennes : Szymanski va signer, l’Algérien Chiakha a trouvé mieux
22 janv. , 13:20
OL : Un gros départ en vue !
22 janv. , 12:40
OM : Balerdi dehors, il acte son départ
22 janv. , 12:20
Transfert à 15 ME, le bourreau du PSG fait rêver l’OL

Derniers commentaires

OL : Un gros départ en vue !

Donc l'OL n'est plus surveillé par la DNCG et n'a plus de dette ?

EL : Berne-OL, ce sera sur Canal+ Live10

Il y aura quand bien une chaine étrangère qui passera le match

OL : 90 ME à rembourser, Textor risque gros

ben alors je t'ai donner des club on t'entend plu?

Et encore une recrue à l'OL, c'est une surprise

30 millions oui lol c'est pas la meme chose

Et encore une recrue à l'OL, c'est une surprise

tout le monde sera en vente. si un club vient mettre 30M il partira

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
43181413321319
2
Paris Saint Germain
42181332401525
3
O. Marseille
35181125411922
4
O. Lyonnais
3318103527189
5
LOSC Lille
3218102633258
6
Rennes
311887330255
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Monaco
23187292833-5
10
Brest
22186482429-5
11
Angers SCO
22186482025-5
12
Lorient
22185762330-7
13
Paris
19185492432-8
14
Le Havre
19184771624-8
15
Nice
181853102135-14
16
Nantes
141835101730-13
17
Auxerre
121833121428-14
18
Metz
121833121940-21

Loading