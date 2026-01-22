L’offre de l’Atlético fait halluciner le PSG

Toujours intéressé par Kang-in Lee, l’Atlético Madrid ne compte pas répondre aux exigences du Paris Saint-Germain. Alors que le club francilien réclame un gros transfert, les Madrilènes espèrent attirer le milieu sud-coréen sans débourser un centime.

Bien qu’à l’infirmerie depuis plus d’un mois, Kang-in Lee (24 ans) anime particulièrement l’actualité du Paris Saint-Germain . De nombreuses rumeurs, parfois contradictoires, circulent sur l’avenir du milieu offensif. On parle d’un intérêt persistant de l’Atlético Madrid pour le Sud-Coréen annoncé mécontent de son temps de jeu dans la capitale française. L’ancien joueur de Majorque est pourtant régulièrement utilisé, même s’il est vrai que Luis Enrique ne le considère pas comme un titulaire.

L'Atlético loin du compte

Quoi qu’il en soit, l’entraîneur parisien n’est pas emballé à l’idée de laisser Kang-in Lee partir cet hiver. Ce qui peut expliquer le prix révélé par Marca cette semaine, à savoir un tarif compris entre 40 et 50 millions d’euros. Sans surprise, la presse espagnole affirme que l’Atlético Madrid n’a pas prévu d’investir une telle somme sur ce dossier. En réalité, les Colchoneros ne comptent même pas conclure un transfert. La Cadena COPE tempère la détermination des Madrilènes et précise que leur priorité concerne le recrutement d’un milieu de terrain, et plus précisément l’arrivée du Brésilien de Wolverhampton Joao Gomes.

Quant à Kang-in Lee, l’Atlético Madrid pense uniquement à l’attirer en cas d’opération peu onéreuse. Le cador de Liga espère finaliser un simple prêt avec option d’achat. Autant dire que les deux clubs sont très loin d’un accord. Sauf improbablement revirement de situation, le Paris Saint-Germain n’acceptera pas de faciliter le départ de son milieu polyvalent. La direction francilienne a plutôt l’intention de prolonger son contrat qui expire en 2028. Reste à connaître la réelle position de Kang-in Lee qui, selon nos confrères du Parisien, serait déterminé à rester chez les champions d’Europe.