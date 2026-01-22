le psg refuse une premiere offre a 30me pour lee kang in iconsport 267396 0707 398062

L’offre de l’Atlético fait halluciner le PSG

PSG22 janv. , 14:40
parEric Bethsy
0
Toujours intéressé par Kang-in Lee, l’Atlético Madrid ne compte pas répondre aux exigences du Paris Saint-Germain. Alors que le club francilien réclame un gros transfert, les Madrilènes espèrent attirer le milieu sud-coréen sans débourser un centime.
Bien qu’à l’infirmerie depuis plus d’un mois, Kang-in Lee (24 ans) anime particulièrement l’actualité du Paris Saint-Germain. De nombreuses rumeurs, parfois contradictoires, circulent sur l’avenir du milieu offensif. On parle d’un intérêt persistant de l’Atlético Madrid pour le Sud-Coréen annoncé mécontent de son temps de jeu dans la capitale française. L’ancien joueur de Majorque est pourtant régulièrement utilisé, même s’il est vrai que Luis Enrique ne le considère pas comme un titulaire.

L'Atlético loin du compte

Quoi qu’il en soit, l’entraîneur parisien n’est pas emballé à l’idée de laisser Kang-in Lee partir cet hiver. Ce qui peut expliquer le prix révélé par Marca cette semaine, à savoir un tarif compris entre 40 et 50 millions d’euros. Sans surprise, la presse espagnole affirme que l’Atlético Madrid n’a pas prévu d’investir une telle somme sur ce dossier. En réalité, les Colchoneros ne comptent même pas conclure un transfert. La Cadena COPE tempère la détermination des Madrilènes et précise que leur priorité concerne le recrutement d’un milieu de terrain, et plus précisément l’arrivée du Brésilien de Wolverhampton Joao Gomes.
Quant à Kang-in Lee, l’Atlético Madrid pense uniquement à l’attirer en cas d’opération peu onéreuse. Le cador de Liga espère finaliser un simple prêt avec option d’achat. Autant dire que les deux clubs sont très loin d’un accord. Sauf improbablement revirement de situation, le Paris Saint-Germain n’acceptera pas de faciliter le départ de son milieu polyvalent. La direction francilienne a plutôt l’intention de prolonger son contrat qui expire en 2028. Reste à connaître la réelle position de Kang-in Lee qui, selon nos confrères du Parisien, serait déterminé à rester chez les champions d’Europe.
K. Lee

K. Lee

South KoreaCorée du Sud Âge 24 Milieu

Champions League

2025/2026
Matchs5
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs14
Buts1
Passes décisives2
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_282747_0173
Rennes

Rennes : La liste des candidats pour Meïté est énorme

ICONSPORT_282770_0177
OL

EL : Berne-OL, ce sera sur Canal+ Live10

ICONSPORT_282991_0132
OM

OM : « C’est un problème », Pierre Ménès se paie Greenwood

Fil Info

22 janv. , 15:00
Rennes : La liste des candidats pour Meïté est énorme
22 janv. , 14:20
EL : Berne-OL, ce sera sur Canal+ Live10
22 janv. , 14:00
OM : « C’est un problème », Pierre Ménès se paie Greenwood
22 janv. , 13:40
Rennes : Szymanski va signer, l’Algérien Chiakha a trouvé mieux
22 janv. , 13:20
OL : Un gros départ en vue !
22 janv. , 13:00
Kvaratskhelia et Luis Enrique, ça chauffe au PSG
22 janv. , 12:40
OM : Balerdi dehors, il acte son départ
22 janv. , 12:20
Transfert à 15 ME, le bourreau du PSG fait rêver l’OL

Derniers commentaires

OL : Un gros départ en vue !

Donc l'OL n'est plus surveillé par la DNCG et n'a plus de dette ?

EL : Berne-OL, ce sera sur Canal+ Live10

Il y aura quand bien une chaine étrangère qui passera le match

OL : 90 ME à rembourser, Textor risque gros

ben alors je t'ai donner des club on t'entend plu?

Et encore une recrue à l'OL, c'est une surprise

30 millions oui lol c'est pas la meme chose

Et encore une recrue à l'OL, c'est une surprise

tout le monde sera en vente. si un club vient mettre 30M il partira

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
43181413321319
2
Paris Saint Germain
42181332401525
3
O. Marseille
35181125411922
4
O. Lyonnais
3318103527189
5
LOSC Lille
3218102633258
6
Rennes
311887330255
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Monaco
23187292833-5
10
Brest
22186482429-5
11
Angers SCO
22186482025-5
12
Lorient
22185762330-7
13
Paris
19185492432-8
14
Le Havre
19184771624-8
15
Nice
181853102135-14
16
Nantes
141835101730-13
17
Auxerre
121833121428-14
18
Metz
121833121940-21

Loading