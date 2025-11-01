Le Barça veut faire revenir Luis Enrique !

Depuis son arrivée au PSG, Luis Enrique fait des miracles. L'Espagnol est plus que jamais concentré sur son aventure dans la capitale même si le Barça rêve de le récupérer.

Luis Enrique a remporté deux fois la Ligue des champions en tant qu'entraîneur. Une avec le Barça en 2015 et une avec le Paris Saint-Germain dix ans plus tard, en 2025. L'Espagnol est actuellement l'un des coachs les plus cotés au monde. Son ambition est de continuer à faire progresser son collectif au PSG . Mais qui sait ce qui pourra se passer dans le futur pour Luis Enrique ? Ce dernier reste très attaché au Barça et ne s'en est jamais caché. En Catalogne, on rêve de le voir revenir un jour sur le banc du Camp Nou. D'ailleurs, si Hansi Flick devait partir, il ne serait pas étonnant de voir la direction catalane se jeter sur Luis Enrique.

Luis Enrique prêt à laisser tomber le PSG ?

Selon les informations de Don Balon, le Barça a déjà avancé ses pions pour le grand retour de Luis Enrique. Le média croit notamment savoir que pour revenir au FC Barcelone, l'entraîneur du PSG veut des garanties : deux énormes ventes mais aussi trois recrues bien précises. Au niveau des joueurs qui seraient poussés vers le départ : Andreas Christensen et Raphinha, jugés incompatibles avec les principes de jeu de Luis Enrique. Concernant ses joueurs phares sur lesquels s'appuyer, l'ancien de la Roma compterait sur Pedri, Gavi, Fermín López et Alejandro Balde. Autour d'eux devront être recrutés un ailier gauche dynamique, un milieu de terrain qui adore le pressing et un latéral qui apporte de la profondeur et de l'agressivité. Peut-être que Luis Enrique pourrait aller piocher... au PSG pour satisfaire ses besoins.

Lire aussi Le PSG lui montre la sortie, Beraldo refuse

Une information tout de même à prendre avec des pincettes. Luis Enrique compte bien continuer l'aventure au PSG, club dans lequel il a les pleins pouvoirs et où il se sent bien. Joan Laporta ne veut néanmoins pas désespérer de le voir un jour revenir. Et il devra avoir des arguments en béton.