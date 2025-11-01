ICONSPORT_273046_0010
Luis Enrique

Le groupe du PSG face à Nice, avec Fabian Ruiz

PSG01 nov. , 10:59
parHadrien Rivayrand
1
Ce samedi matin, Luis Enrique a dévoilé le groupe sélectionné pour la réception de Nice au Parc des Princes. L'entraîneur espagnol peut compter sur le retour de certains joueurs importants, dont Fabian Ruiz. Ousmane Dembélé est lui aussi présent malgré une petite gêne physique. 
Le groupe du PSG : 
1
