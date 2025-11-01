ICONSPORT_268468_0327 (1)

Le PSG lui montre la sortie, Beraldo refuse

PSG01 nov. , 8:40
parCorentin Facy
Annoncé avec beaucoup d’insistance comme un joueur sur le départ lors du prochain mercato hivernal, Lucas Beraldo ne l’entend pas de cette oreille. Le défenseur brésilien veut rester au PSG.
L’été dernier, un départ de Lucas Beraldo a été évoqué à plusieurs reprises au Paris Saint-Germain. Même chose au cours des derniers jours, durant lesquelles les rumeurs se multiplient au sujet d’un potentiel départ de l’international brésilien au mois de janvier. Un éventuel prêt ou transfert en Turquie fait notamment les gros titres, au point de penser que le PSG s’active en coulisse pour lui trouver un point de chute. Quatrième choix de Luis Enrique en défense centrale derrière Pacho, Marquinhos et Zabarnyi, le jeune défenseur de la Seleçao a été obligé à sortir du silence sur les réseaux sociaux pour démentir son potentiel départ du Paris Saint-Germain.
Sur son compte Instagram, Lucas Beraldo a fait savoir qu’il n’avait absolument pas dans l’idée de vider son casier en janvier et qu’il allait bien faire toute la saison dans la capitale française. « J’ai vu circuler certaines fausses informations disant que je voudrais quitter le PSG. Je suis très heureux au PSG, et jouer et défendre ce club est sans aucun doute un rêve devenu réalité » écrit Lucas Beraldo sur ses réseaux officiels avant de poursuivre. « Je reste concentré pour continuer à donner le meilleur de moi-même et, avec mes coéquipiers, atteindre nos objectifs. Allez Paris ! » a expliqué Lucas Beraldo, qui n’a clairement pas le discours d’un joueur sur le départ ou qui a exprimé le souhait de partir.

Beraldo refuse de quitter le PSG cet hiver

Les médias turcs vont donc pouvoir ranger leurs rumeurs dans un tiroir car sauf grosse surprise, un départ de Lucas Beraldo au mois de janvier a peu de chances de se concrétiser. Sauf si le Paris Saint-Germain fait le forcing en interne pour éjecter son joueur en tentant de lui trouver une porte de sortie séduisante. Quoi qu’il en soit, Lucas Beraldo espère avoir l’occasion de prouver d’ici le mois de janvier qu’il peut être utile dans la rotation de l’effectif pour Luis Enrique, comme il l’a été la saison dernière, y compris en Ligue des Champions quand il a été question de remplacer Marquinhos.
