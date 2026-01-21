Le Barça utilise Dro Fernandez pour plumer le PSG

Annoncé très proche de quitter le FC Barcelone pour signer au Paris Saint-Germain cet hiver, Dro Fernandez n'est pas encore parti. La faute à la direction catalane qui veut tenter un dernier coup de poker pour augmenter le prix de son transfert.

Il sera probablement la seule recrue du Paris Saint-Germain cet hiver. En manque de temps de jeu du côté du FC Barcelone, son club formateur avec qui il pensait pouvoir évoluer plus régulièrement en équipe première cette saison, Dro Fernandez a fait savoir à sa direction qu'il souhaitait partir. Un intérêt rapidement arrivé aux oreilles de la direction parisienne qui veut saisir l'opportunité de recruter un joueur annoncé comme étant un phénomène contre une indemnité de 6 millions d'euros correspondant au montant de sa clause libératoire. Et s'il semblait si facile de lever cette clause pour un club comme le PSG, le Barça veut rendre la vie dure à son rival européen.

Le Barça joue la montre pour Dro Fernandez

Si l'on en croit les dernières informations du site Fichajes, la direction du FC Barcelone, bien consciente qu'il sera difficile de convaincre Dro Fernandez de ne pas partir cet hiver, veut tout faire pour que le jeune milieu offensif joue la montre. Le plan de Joan Laporta et de Deco est de faire en sorte que le transfert ne se fasse pas via la clause libératoire mais plutôt par une offre négociée afin de contenter tout le monde. Les Blaugrana espèrent ainsi faire monter la note de 6 à 10 millions d'euros afin d'atténuer l'impact d'un départ difficile aussi bien sur le plan sportif qu'émotionnel.