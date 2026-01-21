Dro Fernandez

Le Barça utilise Dro Fernandez pour plumer le PSG

PSG21 janv. , 16:30
parQuentin Mallet
0
Annoncé très proche de quitter le FC Barcelone pour signer au Paris Saint-Germain cet hiver, Dro Fernandez n'est pas encore parti. La faute à la direction catalane qui veut tenter un dernier coup de poker pour augmenter le prix de son transfert.
Il sera probablement la seule recrue du Paris Saint-Germain cet hiver. En manque de temps de jeu du côté du FC Barcelone, son club formateur avec qui il pensait pouvoir évoluer plus régulièrement en équipe première cette saison, Dro Fernandez a fait savoir à sa direction qu'il souhaitait partir. Un intérêt rapidement arrivé aux oreilles de la direction parisienne qui veut saisir l'opportunité de recruter un joueur annoncé comme étant un phénomène contre une indemnité de 6 millions d'euros correspondant au montant de sa clause libératoire. Et s'il semblait si facile de lever cette clause pour un club comme le PSG, le Barça veut rendre la vie dure à son rival européen.

Le Barça joue la montre pour Dro Fernandez

Si l'on en croit les dernières informations du site Fichajes, la direction du FC Barcelone, bien consciente qu'il sera difficile de convaincre Dro Fernandez de ne pas partir cet hiver, veut tout faire pour que le jeune milieu offensif joue la montre. Le plan de Joan Laporta et de Deco est de faire en sorte que le transfert ne se fasse pas via la clause libératoire mais plutôt par une offre négociée afin de contenter tout le monde. Les Blaugrana espèrent ainsi faire monter la note de 6 à 10 millions d'euros afin d'atténuer l'impact d'un départ difficile aussi bien sur le plan sportif qu'émotionnel.
Pour rappel, aucun accord entre le joueur et le PSG n'existe pour l'instant, bien que plusieurs rumeurs aient annoncé que le contraire. Avec la fermeture du mercato hivernal qui approche déjà à grands pas, le dénouement devrait dans tous les cas tomber dans les prochains jours au plus tard.

Lire aussi

PSG : « Il va falloir sortir de la salle de bain », il dézingue Désiré DouéPSG : « Il va falloir sortir de la salle de bain », il dézingue Désiré Doué
Dro Fernandez au PSG, ça coinceDro Fernandez au PSG, ça coince
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_277598_0022
OL

Sacha Boey ne viendra pas, l’OL a trouvé mieux

ICONSPORT_275692_0084
OM

OM : Corinne Diacre menace de claquer la porte

ICONSPORT_271272_0033
Lens

Un renfort surprise en attaque pour Lens

Fil Info

21 janv. , 17:00
Sacha Boey ne viendra pas, l’OL a trouvé mieux
21 janv. , 16:00
OM : Corinne Diacre menace de claquer la porte
21 janv. , 15:40
Un renfort surprise en attaque pour Lens
21 janv. , 15:30
OM : Phil Foden à Marseille, il y a de quoi s’enflammer
21 janv. , 15:00
OL : L’Academy tourne au ralenti au pire moment
21 janv. , 14:41
L'OL sans Abner ni Endrick à Berne
21 janv. , 14:35
Le PSG retrouve Hakimi et Mbaye
21 janv. , 14:32
OM : Quinten Timber est à Marseille

Derniers commentaires

Noah Nartey à l’OL, déjà une très mauvaise nouvelle

Khalis Merah connait le même problème ; il est plus technique mais pas encore au niveau d'un R Cherki il devrait chercher à faire du Mickael Essien

Mercato : Angers rêve d’envoyer Abdelli à l’OL

disons que de donner un avis sans dire pourquoi c'est un peu inutile !! il a le droit evidemment ! surtout que le dirty ne s'en prive pas de donner son avis sur tous les articles de l'OM meme qd ca ne concerne pas l'OM

Mercato : Angers rêve d’envoyer Abdelli à l’OL

si angers resiste ils vont finir par avoir leur joueur qui part en juin gratos ... à eux de voir ! Perso, vu que timber et nwaneri arrive, ca peut attendre juin et une arrivée libre

Mercato : Angers rêve d’envoyer Abdelli à l’OL

le pire c'est que si il avait dit oui à l'OL plutot qu'à l'OM , les lyonnais l'aurait adoubé direct !! c'est de la mauvaise fois ! Encore y 'aurait des argument sportifs, économiques !!

L'OL et l'OM comptent leurs sous pour un défenseur coté

ET? ou est le problème en fait?? T'es de la police de la pensée? tu veux me censurer?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
43181413321319
2
Paris Saint Germain
42181332401525
3
O. Marseille
35181125411922
4
O. Lyonnais
3318103527189
5
LOSC Lille
3218102633258
6
Rennes
311887330255
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Monaco
23187292833-5
10
Brest
22186482429-5
11
Angers SCO
22186482025-5
12
Lorient
22185762330-7
13
Paris
19185492432-8
14
Le Havre
19184771624-8
15
Nice
181853102135-14
16
Nantes
141835101730-13
17
Auxerre
121833121428-14
18
Metz
121833121940-21

Loading