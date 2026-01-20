ICONSPORT_281152_0014

Dro Fernandez au PSG, ça coince

Annoncée comme finalisée, la venue de Dro Fernandez n'est pas encore bouclée, ni avec le FC Barcelone, ni entre le PSG et le joueur. Patience nécessaire, ou raison de s'inquiéter ?
Présent auprès du PSG pour le match de Ligue des Champions entre le Sporting Portugal et le FC Barcelone, Olivier Tallaron a révélé que la signature de Dro Fernandez, annoncée depuis quelques jours désormais, n’était toujours pas sur le point d’être validée. Des discussions ont toujours lieu entre le PSG et le Barça, ce qui peut surprendre puisque la clause libératoire peut être activée par un simple versement de 6 millions d’euros pour permettre au jeune espagnol de changer de club.

Le Barça et le PSG discutent autour de la clause

Mais comme le suggère le journaliste de Canal+, les clauses libératoires n’empêchent pas les discussions entre les clubs, un scénario fréquent si les deux entités veulent que cela se passe bien. Cela ne devrait pas changer la finalité de l’histoire mais Dro Fernandez n’est pas encore un joueur parisien.
La preuve, il n’a pas non plus trouvé d’accord avec le club de la capitale à l’heure actuelle. Forcément, avec une arrivée à Paris, le milieu de terrain va changer de dimension et se veut probablement gourmand. Tout cela sachant que son agent, Ivan de la Pena, est aussi celui de Luis Enrique, et qu’il connait donc très bien la grille salariale du club. Avant de signer un contrat forcément longue durée, le joueur d’origine philippine souhaite certainement s’assurer que son contrat sera en béton et à la hauteur de son nouveau statut.
Sa signature au PSG n’est donc en tout cas plus imminente, et ses chances d’être dans le groupe pour le match face à Auxerre qui aura lieu vendredi sont quasiment nulles désormais. Il reste donc quelques accords à trouver, mais le prix modeste du joueur et la volonté de Luis Enrique de le faire venir devraient permettre de finaliser ce dossier dans les prochains jours.
