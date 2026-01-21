ICONSPORT_282946_0005

PSG : « Il va falloir sortir de la salle de bain », il dézingue Désiré Doué

PSG21 janv. , 11:00
parNathan Hanini
11
Le Paris Saint-Germain a été piégé ce mardi soir en Ligue des champions par le Sporting (2-1). Le club de la capitale a manqué d’efficacité dans la rencontre. Après cette défaite, certains observateurs veulent ouvrir le dossier Désiré Doué, jugé décevant depuis quelque temps.
Blessé en fin d’année 2025, Désiré Doué poursuit sa montée en puissance du côté du Paris Saint-Germain. Le joueur offensif du club de la capitale attise les critiques depuis quelques semaines sur son niveau de performance. Ce mardi soir, l’ancien rennais n’a pas trouvé la solution face au Sporting. Une performance vivement critiquée sur le plateau du Winamax FC.

Désiré Doué frustre

Sur le plateau, Walid Acherchour a partagé sa frustration concernant l’international français après la défaite face au Sporting. « Il faut ouvrir le dossier Désiré Doué. À un moment, il va falloir sortir de la salle de bain et rentrer sur un terrain de football. C’est bien beau la petite coupe, se regarder à chaque fois à droite à gauche, je suis Neymar. On le sait que tu as des grandes qualités, on t’a mis tout là-haut, on adore le joueur, » explique-t-il dans un premier temps avant de poursuivre sur sa performance de ce mardi soir.
« Mais on va mettre de côté la subjectivité, il a quand même changé de dimension, il est Golden Boy, il a mis un doublé en finale de la Ligue des champions. Je ne tombe plus dans les pommes quand je vois tes premières prises de balles ou tes pertes de balles après la première différence parce que tu veux encore en faire une deuxième. Tu te regardes trop, tu es suffisant, et tu es condescendant avec ton adversaire, ça me dérange, » note-t-il. De son côté, le PSG se déplacera à Auxerre ce week-end avant de recevoir Newcastle mercredi prochain en Ligue des champions pour la dernière journée. Un match important pour assurer la qualification dans le top 8.

Chevalier et Zabarnyi virés, le PSG n'en peut plusChevalier et Zabarnyi virés, le PSG n'en peut plus
Derniers commentaires

Mercato : Angers rêve d’envoyer Abdelli à l’OL

Pourquoi c’est toi qui décide???

Mercato : Angers rêve d’envoyer Abdelli à l’OL

Ou alors, il faut déjà être bien équipé... Morton, Tolisso, Sulc + Mangala, Tessmann, Nartey + Merah et De Carvalho

Mercato : Angers rêve d’envoyer Abdelli à l’OL

c rien n y connaitre au foot de critiquer et de vomir un joueur comme lui..... pauvre footix....

Mercato : Angers rêve d’envoyer Abdelli à l’OL

Non non on en veux pas.

L'OM dépouille Feyenoord, c'est fini !

Non mais ça devient comique a force. Quand on les écoute l'OM va encore recruter 11 joueurs cet hiver....

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
43181413321319
2
Paris Saint Germain
42181332401525
3
O. Marseille
35181125411922
4
O. Lyonnais
3318103527189
5
LOSC Lille
3218102633258
6
Rennes
311887330255
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Monaco
23187292833-5
10
Brest
22186482429-5
11
Angers SCO
22186482025-5
12
Lorient
22185762330-7
13
Paris
19185492432-8
14
Le Havre
19184771624-8
15
Nice
181853102135-14
16
Nantes
141835101730-13
17
Auxerre
121833121428-14
18
Metz
121833121940-21

