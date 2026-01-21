PSG : « Il va falloir sortir de la salle de bain », il dézingue Désiré Doué

Le Paris Saint-Germain a été piégé ce mardi soir en Ligue des champions par le Sporting (2-1). Le club de la capitale a manqué d’efficacité dans la rencontre. Après cette défaite, certains observateurs veulent ouvrir le dossier Désiré Doué, jugé décevant depuis quelque temps.

Blessé en fin d’année 2025, Désiré Doué poursuit sa montée en puissance du côté du Paris Saint-Germain . Le joueur offensif du club de la capitale attise les critiques depuis quelques semaines sur son niveau de performance. Ce mardi soir, l’ancien rennais n’a pas trouvé la solution face au Sporting. Une performance vivement critiquée sur le plateau du Winamax FC.

Désiré Doué frustre

Sur le plateau, Walid Acherchour a partagé sa frustration concernant l’international français après la défaite face au Sporting. « Il faut ouvrir le dossier Désiré Doué. À un moment, il va falloir sortir de la salle de bain et rentrer sur un terrain de football. C’est bien beau la petite coupe, se regarder à chaque fois à droite à gauche, je suis Neymar. On le sait que tu as des grandes qualités, on t’a mis tout là-haut, on adore le joueur, » explique-t-il dans un premier temps avant de poursuivre sur sa performance de ce mardi soir.