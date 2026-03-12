Transferts à 4,5 ME, Longoria quitte l’OM sur un coup de génie

Recrus plus discrète de l'OM cet hiver, Quinten Timber a néanmoins marqué les esprits au point de recevoir sa première récompense sous le maillot marseillais.

Sur le départ à Marseille, Pablo Longoria a réalisé un dernier mercato assez actif, comme il en a l’habitude. Cela n’a pas empêché l’OM de plonger dans la crise sur le plan sportif, mais il y a toujours du mouvement dans le club provençal, et le dirigeant espagnol n’a jamais caché qu’il adorait ça. Seulement, au gré des changements d’entraineur, des coups de sang et des prêts avec ou sans option, il est parfois difficile de voir la cohérence sur l’équipe au final. Il y a toutefois un joueur recruté fraichement qui a un réel impact même s’il n’a pas été la recrue la plus ronflante de la saison, c’est Quinten Timber.

Le milieu de terrain néerlandais arrivait à la fin de son contrat avec Feyenoord et le club de Rotterdam n’a pas eu d’autre choix que de se montrer arrangeant pour un transfert. Résultat, l’OM a lâché 4,5 millions d’euros pour faire venir un joueur dont la valeur était plutôt située entre 15 et 20 millions d’euros. Et malgré la situation compliquée à Marseille, Timber s’est immédiatement montré utile et bien intégré, prenant place en force dans l’effectif marseillais.

Que ce soit sous Roberto De Zerbi ou avec Habib Beye, le Néerlandais a disputé tous les matchs de Ligue 1 et il en a été récompensé en étant élu meilleur joueur de l’OM sur le mois de février. Une belle récompense pour un joueur discret mais efficace, et qui répond au défi physique de la Ligue 1. Sa réussite ne passe pas inaperçue, et selon les intérêts européens, il est probable que l’OM reçoive des offres pour lui cet été. L’occasion de faire une très belle plus-valeur avec Timbre, même si ce ne sera plus Pablo Longoria aux commandes. Mais désormais, un départ pour 25 ME est considéré comme possible, ce qui en fait, avec Mason Greenwood et Igor Paixao, l’un des joueurs à la plus forte valeur marchande de l’effectif olympien.