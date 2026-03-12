ICONSPORT_312883_0738

Transferts à 4,5 ME, Longoria quitte l’OM sur un coup de génie

OM12 mars , 8:20
parGuillaume Conte
0
Recrus plus discrète de l'OM cet hiver, Quinten Timber a néanmoins marqué les esprits au point de recevoir sa première récompense sous le maillot marseillais.
Sur le départ à Marseille, Pablo Longoria a réalisé un dernier mercato assez actif, comme il en a l’habitude. Cela n’a pas empêché l’OM de plonger dans la crise sur le plan sportif, mais il y a toujours du mouvement dans le club provençal, et le dirigeant espagnol n’a jamais caché qu’il adorait ça. Seulement, au gré des changements d’entraineur, des coups de sang et des prêts avec ou sans option, il est parfois difficile de voir la cohérence sur l’équipe au final. Il y a toutefois un joueur recruté fraichement qui a un réel impact même s’il n’a pas été la recrue la plus ronflante de la saison, c’est Quinten Timber.
Le milieu de terrain néerlandais arrivait à la fin de son contrat avec Feyenoord et le club de Rotterdam n’a pas eu d’autre choix que de se montrer arrangeant pour un transfert. Résultat, l’OM a lâché 4,5 millions d’euros pour faire venir un joueur dont la valeur était plutôt située entre 15 et 20 millions d’euros. Et malgré la situation compliquée à Marseille, Timber s’est immédiatement montré utile et bien intégré, prenant place en force dans l’effectif marseillais.
Que ce soit sous Roberto De Zerbi ou avec Habib Beye, le Néerlandais a disputé tous les matchs de Ligue 1 et il en a été récompensé en étant élu meilleur joueur de l’OM sur le mois de février. Une belle récompense pour un joueur discret mais efficace, et qui répond au défi physique de la Ligue 1. Sa réussite ne passe pas inaperçue, et selon les intérêts européens, il est probable que l’OM reçoive des offres pour lui cet été. L’occasion de faire une très belle plus-valeur avec Timbre, même si ce ne sera plus Pablo Longoria aux commandes. Mais désormais, un départ pour 25 ME est considéré comme possible, ce qui en fait, avec Mason Greenwood et Igor Paixao, l’un des joueurs à la plus forte valeur marchande de l’effectif olympien.
Q. Timber

Q. Timber

NetherlandsPays-Bas Âge 24 Milieu

Coupe de France

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

WC Qualification Europe

2026
Matchs3
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

UEFA Nations League

2026/2027
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Eredivisie

2025/2026
Matchs17
Buts2
Passes décisives5
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

KNVB Beker

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs2
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

2025/2026
Matchs4
Buts1
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs7
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_282705_0072
Liga

Vinicius jeune retraité, il menace le Real

ICONSPORT_361649_0026
PSG

Enzo Fernandez n’a pas réalisé son rêve, faire expulser un joueur du PSG

je suis un heros pour beaucoup pierre menes repond a la polemique menes 10 398576
Info

Pierre Ménès voulait rejoindre un club, son projet annulé

ICONSPORT_361644_0261
PSG

PSG : Les stars ne s'achètent pas, les Anglais sont choqués

Fil Info

12 mars , 10:40
Vinicius jeune retraité, il menace le Real
12 mars , 10:20
Enzo Fernandez n’a pas réalisé son rêve, faire expulser un joueur du PSG
12 mars , 10:00
Pierre Ménès voulait rejoindre un club, son projet annulé
12 mars , 9:40
PSG : Les stars ne s'achètent pas, les Anglais sont choqués
12 mars , 9:20
Arsenal a triché, la folle accusation
12 mars , 9:00
Ces quatre joueurs pas au niveau du PSG
12 mars , 8:40
Un beau jackpot attend l'OL en Allemagne
12 mars , 8:00
C’est fini, le PSG est qualifié, il dit pourquoi

Derniers commentaires

OL : Matthieu Louis-Jean prend 4 matchs de suspension

Et bien... pkoi sanctionner MLJ pour avoir dit la vérité, et pas d'autres dirigeants dans c'est cas là ??? Je n'ai pas souvenir que d'autres aient pris des sanctions comme ça, et pourtant, eux aussi, disent la vérité. Au foot, on n'a plus le droit de rien dire, faut fermer nos gueules... Ça ne fera pas avancer les choses, c'est clair.

Enzo Fernandez n’a pas réalisé son rêve, faire expulser un joueur du PSG

Un autre arbitre ou arbitrage est souhaitable pour le retour .

Enzo Fernandez n’a pas réalisé son rêve, faire expulser un joueur du PSG

Ça fait parti du foot. Il chambre et a la fin son club se mange

OL : Matthieu Louis-Jean prend 4 matchs de suspension

Contre les sardines, vous ne faites en aucun cas volé, JAMAIS, les sardines ont amplement mérité leur victoire sur ce match sans aucune contestation possible à part pour les lyonnais de mauvaise foi bien evidemment

L'OL va se balader, victoire garantie à Vigo

On est d'accord. Aucune confiance dans le match de ce soir. Je le vois même très mal embarqué.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56251825482127
3
O. Marseille
46251447523319
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Rennes
4325127642357
6
LOSC Lille
4125125838326
7
Monaco
4025124943376
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
3625106934340
10
Lorient
342581073539-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Le Havre
262568112032-12
15
Nice
242566133048-18
16
Auxerre
192547141935-16
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

Loading