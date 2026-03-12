Un beau jackpot attend l'OL en Allemagne

Même avec une qualification en Ligue des champions, l'Olympique Lyonnais sera dans l'obligation de bien vendre l'été prochain. Dans cette optique, l'évolution de carrière de Castello Lukeba est scrutée. L'ancien Gone peut vraiment soulager le comptable lyonnais.

L'été 2026 ne sera pas synonyme de folie des grandeurs pour les clubs de Ligue 1. L' Olympique Lyonnais n'y fera pas exception. Encore largement endetté, le club rhodanien devra se séparer de plusieurs cadres majeurs au mercato estival. Une éventuelle qualification en Ligue des champions ne fera qu'atténuer ce phénomène. L'OL a besoin de plusieurs dizaines de millions d'euros pour poursuivre son redressement économique, quitte à affaiblir grandement son équipe de la saison prochaine.

Lukeba, la vente dont l'OL a besoin

Cependant, Lyon peut aussi recevoir un petit coup de pouce de l'étranger. C'est le cas avec Castello Lukeba, vendu à Leipzig en 2023. Le défenseur central avait rapporté 30 millions d'euros à l'OL à l'époque. Les dirigeants lyonnais avaient négocié une clause dans le contrat de vente, permettant à leur club de toucher 20% sur la plus-value d'un futur transfert de Lukeba. Tout porte à croire que cette stratégie va porter ses fruits dès l'été 2026 selon le journaliste allemand Florian Plettenberg.

Sur X, le spécialiste mercato de Sky Sport Deutschland indique que le transfert du défenseur central est quasiment acté. Lukeba a décidé de quitter Leipzig cet été. Il possède une clause libératoire à 80 millions d'euros. Les Roten Bullen attendent au moins 70 millions d'euros pour céder leur Français. Une telle vente ferait déjà le bonheur de l'OL. Le Bayern Munich fait partie des principaux favoris dans ce dossier. Castello Lukeba est aussi dans le viseur du Real Madrid et de plusieurs formations anglaises de renom. Les millions risquent de pleuvoir au RB Leipzig mais aussi dans le Rhône.