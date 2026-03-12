ICONSPORT_361226_0070
Castello Lukeba

Un beau jackpot attend l'OL en Allemagne

OL12 mars , 8:40
parMehdi Lunay
2
Même avec une qualification en Ligue des champions, l'Olympique Lyonnais sera dans l'obligation de bien vendre l'été prochain. Dans cette optique, l'évolution de carrière de Castello Lukeba est scrutée. L'ancien Gone peut vraiment soulager le comptable lyonnais.
L'été 2026 ne sera pas synonyme de folie des grandeurs pour les clubs de Ligue 1. L'Olympique Lyonnais n'y fera pas exception. Encore largement endetté, le club rhodanien devra se séparer de plusieurs cadres majeurs au mercato estival. Une éventuelle qualification en Ligue des champions ne fera qu'atténuer ce phénomène. L'OL a besoin de plusieurs dizaines de millions d'euros pour poursuivre son redressement économique, quitte à affaiblir grandement son équipe de la saison prochaine.

Lukeba, la vente dont l'OL a besoin

Cependant, Lyon peut aussi recevoir un petit coup de pouce de l'étranger. C'est le cas avec Castello Lukeba, vendu à Leipzig en 2023. Le défenseur central avait rapporté 30 millions d'euros à l'OL à l'époque. Les dirigeants lyonnais avaient négocié une clause dans le contrat de vente, permettant à leur club de toucher 20% sur la plus-value d'un futur transfert de Lukeba. Tout porte à croire que cette stratégie va porter ses fruits dès l'été 2026 selon le journaliste allemand Florian Plettenberg.
Sur X, le spécialiste mercato de Sky Sport Deutschland indique que le transfert du défenseur central est quasiment acté. Lukeba a décidé de quitter Leipzig cet été. Il possède une clause libératoire à 80 millions d'euros. Les Roten Bullen attendent au moins 70 millions d'euros pour céder leur Français. Une telle vente ferait déjà le bonheur de l'OL. Le Bayern Munich fait partie des principaux favoris dans ce dossier. Castello Lukeba est aussi dans le viseur du Real Madrid et de plusieurs formations anglaises de renom. Les millions risquent de pleuvoir au RB Leipzig mais aussi dans le Rhône.
C. Lukeba

C. Lukeba

FranceFrance Âge 23 Défenseur

Bundesliga

2025/2026
Matchs20
Buts1
Passes décisives0
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
2
Derniers commentaires

OL : Matthieu Louis-Jean prend 4 matchs de suspension

Et bien... pkoi sanctionner MLJ pour avoir dit la vérité, et pas d'autres dirigeants dans c'est cas là ??? Je n'ai pas souvenir que d'autres aient pris des sanctions comme ça, et pourtant, eux aussi, disent la vérité. Au foot, on n'a plus le droit de rien dire, faut fermer nos gueules... Ça ne fera pas avancer les choses, c'est clair.

Enzo Fernandez n’a pas réalisé son rêve, faire expulser un joueur du PSG

Un autre arbitre ou arbitrage est souhaitable pour le retour .

Enzo Fernandez n’a pas réalisé son rêve, faire expulser un joueur du PSG

Ça fait parti du foot. Il chambre et a la fin son club se mange

OL : Matthieu Louis-Jean prend 4 matchs de suspension

Contre les sardines, vous ne faites en aucun cas volé, JAMAIS, les sardines ont amplement mérité leur victoire sur ce match sans aucune contestation possible à part pour les lyonnais de mauvaise foi bien evidemment

L'OL va se balader, victoire garantie à Vigo

On est d'accord. Aucune confiance dans le match de ce soir. Je le vois même très mal embarqué.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56251825482127
3
O. Marseille
46251447523319
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Rennes
4325127642357
6
LOSC Lille
4125125838326
7
Monaco
4025124943376
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
3625106934340
10
Lorient
342581073539-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Le Havre
262568112032-12
15
Nice
242566133048-18
16
Auxerre
192547141935-16
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

