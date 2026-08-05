Robin Risser recale le PSG, il préfère Lens

Élu meilleur gardien de Ligue 1 la saison dernière et convoqué pour la Coupe du monde avec l'équipe de France, Robin Risser a changé de dimension. Et s'il avait les portes du PSG qui s'ouvraient à lui, ce dernier a préféré rester fidèle au RC Lens.

La saison 2025-2026 restera dans les annales du RC Lens . Pendant longtemps au coude à coude avec le Paris Saint-Germain dans la course au titre - les Sang et Or ont même occupé le fauteuil de leader pendant plusieurs journées -, le club alors entrainé par Pierre Sage a conclu sa saison de la meilleure des manières en allant chercher un sacre en Coupe de France et une qualification pour la Ligue des champions grâce à sa place de dauphin.

L'un des artisans majeurs de cette réussite, c'est évidemment Robin Risser. Convoqué pour le Mondial dans la foulée de son titre de meilleur gardien de la saison aux trophées UNFP, l'ancien gardien du RC Strasbourg a vu sa carrière prendre une nouvelle dimension. Forcément, le PSG n'est jamais très loin.

Robin Risser au PSG, ça aurait pu !

A en croire les informations de L'Equipe, le Paris Saint-Germain avait bel et bien Robin Risser sur ses radars, alors que le club de la capitale cherche activement un nouveau gardien. Les Rouge et Bleu ont même été au duel avec la Juventus, qui a également besoin d'un portier pour la saison prochaine. Toutefois, Risser a été clair : il a fait part à sa direction de son souhait de poursuivre au moins une année supplémentaire. Son objectif est de découvrir la Ligue des champions avec le RC Lens et de continuer à progresser avec humilité et sérieux.

Cette piste enterrée, le PSG et la Juve se sont ensuite attaqués à Zion Suzuki, le gardien japonais de Parme. Et à l'heure actuelle, c'est Paris qui tient la corde dans ce dossier et qui oblige ses concurrents à aller voir ailleurs.