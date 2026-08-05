Robin Risser recale le PSG, il préfère Lens

Robin Risser recale le PSG, il préfère Lens

Lens05 août , 13:20
parQuentin Mallet
1
Ajouter comme source préférée sur Google
Élu meilleur gardien de Ligue 1 la saison dernière et convoqué pour la Coupe du monde avec l'équipe de France, Robin Risser a changé de dimension. Et s'il avait les portes du PSG qui s'ouvraient à lui, ce dernier a préféré rester fidèle au RC Lens.
La saison 2025-2026 restera dans les annales du RC Lens. Pendant longtemps au coude à coude avec le Paris Saint-Germain dans la course au titre - les Sang et Or ont même occupé le fauteuil de leader pendant plusieurs journées -, le club alors entrainé par Pierre Sage a conclu sa saison de la meilleure des manières en allant chercher un sacre en Coupe de France et une qualification pour la Ligue des champions grâce à sa place de dauphin.
L'un des artisans majeurs de cette réussite, c'est évidemment Robin Risser. Convoqué pour le Mondial dans la foulée de son titre de meilleur gardien de la saison aux trophées UNFP, l'ancien gardien du RC Strasbourg a vu sa carrière prendre une nouvelle dimension. Forcément, le PSG n'est jamais très loin.

Lire aussi

PSG : Dusan Vlahovic, la piste secrète de ParisPSG : Dusan Vlahovic, la piste secrète de Paris
Lens : Toppmöller entre déjà en guerre contre ses cadresLens : Toppmöller entre déjà en guerre contre ses cadres

Robin Risser au PSG, ça aurait pu !

A en croire les informations de L'Equipe, le Paris Saint-Germain avait bel et bien Robin Risser sur ses radars, alors que le club de la capitale cherche activement un nouveau gardien. Les Rouge et Bleu ont même été au duel avec la Juventus, qui a également besoin d'un portier pour la saison prochaine. Toutefois, Risser a été clair : il a fait part à sa direction de son souhait de poursuivre au moins une année supplémentaire. Son objectif est de découvrir la Ligue des champions avec le RC Lens et de continuer à progresser avec humilité et sérieux.
Cette piste enterrée, le PSG et la Juve se sont ensuite attaqués à Zion Suzuki, le gardien japonais de Parme. Et à l'heure actuelle, c'est Paris qui tient la corde dans ce dossier et qui oblige ses concurrents à aller voir ailleurs.
Articles Recommandés
Diomande Au Real Cest Beaucoup Plus Que 120 Me
Liga

Diomandé au Real, c'est beaucoup plus que 120 ME

Orel Mangala Va Quitter Lol Dans Les 24 Heures
OL

Orel Mangala va quitter l'OL dans les 24 heures

Lom Prepare Un Grand Retour Les Fans Vont Adorer
OM

L’OM prépare un grand retour, les fans vont adorer

Hassan Dit Oui A Lom Son Transfert Est Bloque
OM

Hassan dit oui à l'OM, son transfert est bloqué

Fil Info

05 août , 14:20
Diomandé au Real, c'est beaucoup plus que 120 ME
05 août , 14:00
Orel Mangala va quitter l'OL dans les 24 heures
05 août , 13:40
L’OM prépare un grand retour, les fans vont adorer
05 août , 13:00
Hassan dit oui à l'OM, son transfert est bloqué
05 août , 12:40
OL : Paulo Fonseca sur un siège éjectable
05 août , 12:20
PSG : Torres part au clash, le Barça n'en revient pas
05 août , 12:00
OM : Lorenzi remplace Balerdi par un crack russe
05 août , 11:40
Accord Nantes-Strasbourg pour un international à 3 ME
05 août , 11:20
Bordeaux : Une recrue de gros calibre débarque

Derniers commentaires

OL : Paulo Fonseca sur un siège éjectable

vous etes droles, Fonseca pas bon dans les gros matchs, pourtant l'année passée , malgré qu'on se soit fait voler à Rennes et Marseille etcontre le PSG a domicile, l'OL est 1er dans un mini championnat entre les 6 premiers avec 18pts en 10 matchs Oh merde alors !

Diomandé au Real, c'est beaucoup plus que 120 ME

Ça me parait excessif pour ce joueur.

OL : Paulo Fonseca sur un siège éjectable

Heureusement que le farfelu sans froc Fonseca a une bonne gueule et un accent latin pour endormir ses employeurs sinon même un club de national ne voudrait pas de ce footix qui a saboté toutes les saisons de tous les clubs par lesquels il est passé avec toujours les mêmes critiques. Le pire c'est que malgré cela ce cassos de Fonseca ne s'est jamais remis une seule seconde en question, même avec de la chiasse plein le caleçon il remet sans cesse le même. Kang svp virez moi au plus vite ce mercenaire en mission sabotage

OL : Paulo Fonseca sur un siège éjectable

Fonseca ne peut pas être viré, il plomberait les finances de l'OL.

Diomandé au Real, c'est beaucoup plus que 120 ME

Cela commence à devenir une farce le transfert de Diomandé au Real. 130 ou 140 millions d'euros et quand le Real mettra cette somme, Leipzig en demandera 150 ou 160. Il faut arrêter les clubs huppés pour des pigeons.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading