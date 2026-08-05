L’OM prépare un grand retour, les fans vont adorer
Stade Vélodrome

L’OM prépare un grand retour, les fans vont adorer

OM05 août , 13:40
parEric Bethsy
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Longtemps décrit comme l’équipementier historique de l’Olympique de Marseille, Adidas va retrouver le club phocéen à partir de juin 2028. Les deux parties reprendront leur collaboration après la fin du contrat entre les Marseillais et Puma.
L’Olympique de Marseille et ses supporters doivent encore patienter deux ans. Mais à partir de la saison 2028-2029, les Olympiens seront de nouveaux habillés par Adidas. Selon nos confères de RMC, à qui le club phocéen a refusé de confirmer l’information, sans pour autant la démentir, le pensionnaire du Vélodrome ne prolongera pas son contrat avec Puma. L’actuel équipementier des Marseillais, qui s’était installé sur leur maillot en 2018, laissera à la place à son prédécesseur qui connaît très bien la maison.
Adidas a longtemps été considéré comme le partenaire historique de l’Olympique de Marseille. Et pour cause, la marque aux trois bandes a accompagné le club entre 1974 et 2018, sauf pendant les saisons 1994-1995 et 1995-1996. Elle a donc connu les plus grands succès marseillais comme le sacre en Ligue des Champions en 1993, ou encore le titre de champion de France 2010. Dans une période plus difficile, les supporters locaux seront ravis de retrouver l’équipementier susceptible de leur rappeler de meilleurs souvenirs. Quant au club de Frank McCourt, on peut penser que la direction n’a pas choisi de travailler à nouveau avec Adidas pour rien.

Un meilleur accord avec Adidas ?

La source ne connaît pas les détails du futur contrat, que ce soit sa durée ou les montants promis. Mais les sommes sont probablement supérieures à celles négociées avec l’actuel équipementier. A l’époque, Puma avait dans un premier temps accepté de verser 15 millions d’euros par saison à l’Olympique de Marseille. Puis cinq ans plus tard, au moment de prolonger leur bail, un nouvel accord à 25 millions d’euros par exercice avait été trouvé, sans compter les bonus de performances comme une qualification en Ligue des Champions.
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Derniers commentaires

OL : Paulo Fonseca sur un siège éjectable

vous etes droles, Fonseca pas bon dans les gros matchs, pourtant l'année passée , malgré qu'on se soit fait voler à Rennes et Marseille etcontre le PSG a domicile, l'OL est 1er dans un mini championnat entre les 6 premiers avec 18pts en 10 matchs Oh merde alors !

Diomandé au Real, c'est beaucoup plus que 120 ME

Ça me parait excessif pour ce joueur.

OL : Paulo Fonseca sur un siège éjectable

Heureusement que le farfelu sans froc Fonseca a une bonne gueule et un accent latin pour endormir ses employeurs sinon même un club de national ne voudrait pas de ce footix qui a saboté toutes les saisons de tous les clubs par lesquels il est passé avec toujours les mêmes critiques. Le pire c'est que malgré cela ce cassos de Fonseca ne s'est jamais remis une seule seconde en question, même avec de la chiasse plein le caleçon il remet sans cesse le même. Kang svp virez moi au plus vite ce mercenaire en mission sabotage

OL : Paulo Fonseca sur un siège éjectable

Fonseca ne peut pas être viré, il plomberait les finances de l'OL.

Diomandé au Real, c'est beaucoup plus que 120 ME

Cela commence à devenir une farce le transfert de Diomandé au Real. 130 ou 140 millions d'euros et quand le Real mettra cette somme, Leipzig en demandera 150 ou 160. Il faut arrêter les clubs huppés pour des pigeons.

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