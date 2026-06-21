Le PSG est prévenu, Leipzig refuse 100ME pour Diomandé

Très bon avec le RB Leipzig la saison dernière et performant en ce début de Coupe du monde avec la Côte d'Ivoire, Yan Diomandé est ciblé par Liverpool et le PSG. Mais le club allemand n'a aucune intention de brader sa pépite de 19 ans.

A la recherche d'un ailier pour renforcer leur secteur offensif, Liverpool et le Paris Saint-Germain ont le même joueur en tête. Auteur d'une très belle saison en Bundesliga sous les couleurs du RB Leipzig, Yan Diomandé attise la convoitise des plus grands clubs européens . Ceux-ci sont encore plus convaincus par le potentiel de l'ailier de 19 ans après ses deux premiers matchs de Coupe du monde face à la Colombie et l'Allemagne. Virevoltant sur son aile gauche, le joueur formé aux Etats-Unis est la priorité absolue de Liverpool sur ce marché des transferts.

Les Reds ainsi que le PSG, qui suit le dossier de près, sont toutefois prévenus : il va falloir signer un chèque colossal pour s'attacher les services de Yan Diomandé. La preuve, Fabrizio Romano révèle sur X que le club allemand a refusé ces derniers jours une offre colossale atteignant les 100 millions d'euros. Leipzig est convaincu de pouvoir tirer un profit encore plus important de la vente de l'international ivoirien et se montre par conséquent intransigeant dans les négociations.

Leipzig est surtout en position de force. Son joueur est convoité et son contrat court encore jusqu'en 2030 en faveur du club allemand. Il n'y a donc aucune raison pour l'état-major de Leipzig de se précipiter et de vendre Yan Diomandé alors qu'il peut encore briller dans les jours à venir à la Coupe du monde. Reste maintenant à voir si Liverpool acceptera de revoir son offre à la hausse ou si le club de la Mersey laissera tomber cette piste. Comme indiqué par ailleurs ces dernières heures, Liverpool est également très intéressé par Bradley Barcola (PSG), principal alternative en cas d'échec dans les négociations avec Leipzig pour Yan Diomandé.