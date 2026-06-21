Yan Diomandé ICONSPORT_368690_0060

Le PSG est prévenu, Leipzig refuse 100ME pour Diomandé

PSG21 juin , 12:40
parCorentin Facy
1
Ajouter comme source préférée sur Google
Très bon avec le RB Leipzig la saison dernière et performant en ce début de Coupe du monde avec la Côte d'Ivoire, Yan Diomandé est ciblé par Liverpool et le PSG. Mais le club allemand n'a aucune intention de brader sa pépite de 19 ans.
A la recherche d'un ailier pour renforcer leur secteur offensif, Liverpool et le Paris Saint-Germain ont le même joueur en tête. Auteur d'une très belle saison en Bundesliga sous les couleurs du RB Leipzig, Yan Diomandé attise la convoitise des plus grands clubs européens. Ceux-ci sont encore plus convaincus par le potentiel de l'ailier de 19 ans après ses deux premiers matchs de Coupe du monde face à la Colombie et l'Allemagne. Virevoltant sur son aile gauche, le joueur formé aux Etats-Unis est la priorité absolue de Liverpool sur ce marché des transferts.
Les Reds ainsi que le PSG, qui suit le dossier de près, sont toutefois prévenus : il va falloir signer un chèque colossal pour s'attacher les services de Yan Diomandé. La preuve, Fabrizio Romano révèle sur X que le club allemand a refusé ces derniers jours une offre colossale atteignant les 100 millions d'euros. Leipzig est convaincu de pouvoir tirer un profit encore plus important de la vente de l'international ivoirien et se montre par conséquent intransigeant dans les négociations.

Lire aussi

PSG : Liverpool envoie 100 ME pour BarcolaPSG : Liverpool envoie 100 ME pour Barcola
Diomandé au PSG, Liverpool se fait avoirDiomandé au PSG, Liverpool se fait avoir
Leipzig est surtout en position de force. Son joueur est convoité et son contrat court encore jusqu'en 2030 en faveur du club allemand. Il n'y a donc aucune raison pour l'état-major de Leipzig de se précipiter et de vendre Yan Diomandé alors qu'il peut encore briller dans les jours à venir à la Coupe du monde. Reste maintenant à voir si Liverpool acceptera de revoir son offre à la hausse ou si le club de la Mersey laissera tomber cette piste. Comme indiqué par ailleurs ces dernières heures, Liverpool est également très intéressé par Bradley Barcola (PSG), principal alternative en cas d'échec dans les négociations avec Leipzig pour Yan Diomandé.
Articles Recommandés
ICONSPORT_279864_0235 Bernauer
ASSE

L'ASSE pousse l'un de ses tauliers vers la sortie

ICONSPORT_368717_0264
Mondial 2026

CdM : Le Japon ne laisse pas une miette dans le stade de Monterrey

ICONSPORT_368431_0023 Barcola
Equipe de France

EdF : Barcola donne un gros mal de tête à Deschamps

Mykhavko
OM

OM : Marseille fonce sur un géant ukrainien

Fil Info

21 juin , 14:00
L'ASSE pousse l'un de ses tauliers vers la sortie
21 juin , 13:40
CdM : Le Japon ne laisse pas une miette dans le stade de Monterrey
21 juin , 13:20
EdF : Barcola donne un gros mal de tête à Deschamps
21 juin , 13:00
OM : Marseille fonce sur un géant ukrainien
21 juin , 12:20
OL : Openda a une bonne raison de signer à Lyon
21 juin , 12:00
L'OM sanctionné par la DNCG, McCourt est prévenu
21 juin , 11:30
EdF : Le maillot vert de la France bat tous les records
21 juin , 11:00
PSG : 70 ME pour Bouaddi, Luis Campos va craquer
21 juin , 10:30
L’OM n’a plus d’argent, Richard recale ce gros salaire

Derniers commentaires

EdF : Le maillot vert de la France bat tous les records

Autant attendre qu’il sorte avec les 3 étoiles …😇

CdM : Le Japon ne laisse pas une miette dans le stade de Monterrey

Bravo

Le PSG est prévenu, Leipzig refuse 100ME pour Diomandé

Ils vont tous casser les couilles à chaque fois qu'on veut un joueur ou c'est comment ?

Le sélectionneur iranien crie au complot avant de défier la Belgique

La coupe du monde de la honte

L’OM n’a plus d’argent, Richard recale ce gros salaire

Apparemment ça lui propose 5k par mois et des tickets restaurant

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

Loading